Tuffati in un mondo magico con Wonder Boy: The Dragon's Trap: oggi a SOLI 30€!

Wonder Boy: The Dragon's Trap riprende esattamente dove terminava Wonder Boy in Monster Land. Dopo la sconfitta del Meka-Dragon, il protagonista viene maledetto e trasformato in un essere metà uomo e metà lucertola. Questa è solo la prima di cinque trasformazioni che dovrà affrontare, ognuna delle quali porterà con sé nuove abilità e sfide. Esplorerete un mondo interconnesso, ricco di aree tematiche e segreti da scoprire, alla ricerca di una cura che vi liberi dall'anatema. Ogni trasformazione offre un gameplay unico: l'uomo lucertola sputa palle di fuoco per attacchi a distanza, mentre l'uomo topo può scalare superfici speciali, aprendo nuove possibilità di esplorazione.

Il lavoro svolto da Lizardcube è stato a dir poco straordinario. Il gioco è stato ridisegnato a mano con uno stile grafico unico, che arricchisce gli scenari con dettagli mozzafiato. Le animazioni, create da zero, sono incredibilmente fluide e cariche di tocchi di classe che elevano la qualità artistica del remake. Un tasto speciale permette di passare in tempo reale dalla grafica moderna a quella degli anni '80, offrendovi un viaggio nostalgico e interattivo. Anche la colonna sonora è stata reinterpretata magistralmente da Michael Geyre, che ha dato nuova vita alle musiche originali di Shinichi Sakamoto, rendendole evocative e indimenticabili.

