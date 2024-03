Trivial Pursuit in OFFERTA su Amazon a SOLI 28€! WOW!

Se amate i classici giochi da tavolo c'è un titolo che non deve mai mancare in casa: il Trivial Pursuit. Oggi le Offerte di Primavera di Amazon presentano il Trivial Pursuit Edizione Classica, disponibile a soli 27,99€, rispetto al prezzo originale di 34,89€, con lo sconto del 20%. Ideale per giocatori dai 16 anni in su, da 2 a 4 partecipanti, questa versione offre non solo divertimento ma anche un'immersione nella cultura su diverse categorie. Un'opportunità da non perdere per riunire amici e famiglia attorno a sfide di cultura e ingegno. Arricchite le vostre serate con il Trivial Pursuit, il gioco che mette alla prova la vostra conoscenza.

Trivial Pursuit, chi dovrebbe acquistarlo?

Trivial Pursuit è il gioco da tavolo ideale chi vuole una sfida intellettuale unita al divertimento in compagnia. Consigliato a partire dai 16 anni in su, si rivela perfetto per serate in famiglia, incontri con amici o per rallegrare le feste, offrendo la possibilità di giocare da 2 a 6 partecipanti. Questo classico gioco di domande e risposte mette alla prova la conoscenza generale dei giocatori in sei diverse categorie: Geografia, Intrattenimento, Storia, Arte e Letteratura, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero. Con 2400 domande, garantirà ore di divertimento e cultura senza fine.

Trivial Pursuit si adatta agli amanti della cultura generale e a chi desidera imparare giocando, confrontandosi con amici e familiari in un'atmosfera di sana competizione. Con un design retro che ricorda gli anni '80, aggiunge un tocco di nostalgia per gli appassionati del genere. La scatola contiene un tabellone, 400 carte contenenti 2400 domande, un dado, sei supporti per cunei e 36 cunei segnapunti.

Al momento, Trivial Pursuit è disponibile al prezzo di 27,99€, rispetto al costo originale di 34,89€. Questa offerta rappresenta un'ottima occasione per acquistare un gioco intramontabile che garantisce ore di divertimento educativo e sfide avvincenti. La vasta gamma di domande e il design classico ne fanno un must-have per gli amanti dei giochi da tavolo. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per aggiungere il Trivial Pursuit alla vostra collezione e vivere serate all'insegna della cultura e del divertimento.

Vedi offerta su Amazon