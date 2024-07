Trivial Pursuit a soli 36€: il classico che non va mai in vacanza!

Se amate i giochi da tavolo, dovete assolutamente avere in casa l'iconico Trivial Pursuit. Adatto dai 16 anni in su, questo classico vi farà vivere momenti di divertimento e cultura senza fine, con domande tutte nuove e in versione italiana. Ideale per riunioni di famiglia o serate con gli amici, Trivial Pursuit vi sfiderà a conquistare tutte e 6 le categorie per la vittoria. Acquistatelo oggi a soli 36,49€ invece di 44,99€, approfittando di uno sconto del 19%. Entrate nel mondo di Trivial Pursuit e dimostrate le vostre conoscenze in varie categorie!

Trivial Pursuit, chi dovrebbe acquistarlo?

Trivial Pursuit è una scelta eccellente per chi desidera unire apprendimento e divertimento in un unico momento di condivisione tra amici o familiari. Consigliato dai 16 anni in su, questo gioco in scatola si rivela perfetto per gli appassionati di quiz e sfide di cultura generale che apprezzano le competizioni amichevoli ma stimolanti. Grazie alla vasta gamma di domande suddivise in sei categorie diverse offre una sfida complessa e istruttiva per persone con svariati interessi e competenze. Le sue regole semplici ma coinvolgenti lo rendono adatto per incontri sociali, serate in famiglia o come attività ricreativa in occasioni speciali. L'edizione a tema retro anni '80, inoltre, aggiunge un tocco nostalgico che può attirare gli amanti del vintage e garantire ore di intrattenimento senza tempo.

Supporta da 2 a 6 partecipanti permettendo a tutti di mettere alla prova le proprie conoscenze in 6 diverse categorie: Geografia, Intrattenimento, Storia, Arte e Letteratura, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero. L'obiettivo è conquistare 6 cunei di colori diversi rispondendo correttamente alle domande e vincere la partita rispondendo all'ultima domanda finale. Questa edizione include 400 carte con 2.400 domande inedite, 1 dado, 6 supporti per cunei e 36 cunei segnapunti.

L'offerta per Trivial Pursuit a soli 36,49€ invece di 44,99€ rappresenta un'ottima opportunità per acquisire un gioco ricco di divertimento e cultura. Grazie alle domande tutte nuove e al design accattivante, è il gioco ideale per riunire amici e famiglia intorno al tavolo. Consigliamo l'acquisto di Trivial Pursuit a chi è alla ricerca di un'esperienza stimolante ed educativa, perfetta per le serate in casa.

