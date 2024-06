Trivial Pursuit a soli 29€: DA COMPRARE SUBITO!

L'iconico Trivial Pursuit è uno dei giochi da tavolo classici che tutti dovrebbero avere in casa, perfetto per serate in compagnia di amici e famiglia. Vivete il fascino delle sfide di cultura generale, dove vincere significa laurearsi in tutte e sei le categorie. Pensato per giocatori dai 16 anni in su, può coinvolgere da 2 a 4 partecipanti garantendo divertimento senza fine grazie alle nuove domande distribuite nelle categorie classiche. Il prezzo di listino è di 44,99€, ma oggi può essere vostro per soli 29,20€. Acquistandolo oggi su Amazon, risparmierete il 35% sull'acquisto, un'occasione da non perdere per aggiungere un classico alle vostre serate in compagnia.

Trivial Pursuit, chi dovrebbe acquistarlo?

Trivial Pursuit è un classico intramontabile che si rivela una scelta vincente per chi è alla ricerca di un intrattenimento intelligente da condividere in compagnia. Consigliato agli appassionati di giochi di società, si presenta come una sfida coinvolgente e stimolante per amici e familiari desiderosi di mettere alla prova la propria conoscenza in diverse aree tematiche. Grazie alla sua edizione classica con una rinfrescante veste retro anni '80, offre oltre 2.400 domande in sei categorie diverse, regalando così divertimento e cultura senza fine.

I partecipanti dovranno mettersi alla prova in diverse materie di conoscenza, tra cui Geografia, Intrattenimento, Storia, Arte e Letteratura, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero. Il gioco prosegue fino a quando una persona non riesce a ottenere tutti e 6 i cunei colorati, rispondendo correttamente a una domanda finale per la vittoria. Trivial Pursuit è perfetto per serate in compagnia, permettendo ai giocatori di imparare cose nuove e sfidarsi in maniera simpatica e costruttiva.

Con un prezzo scontato da 44,99€ a soli 29,20€, Trivial Pursuit rappresenta un'opportunità meravigliosa per riunire gli amici e stimolare la propria mente con questioni intriganti. La sua modalità di gioco che mescola conoscenza, strategia e fortuna, assicura ore di divertimento educativo. Consigliamo l'acquisto di Trivial Pursuit a chi desidera arricchire le proprie serate in modo intelligente.

