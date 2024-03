UTILE localizzatore GPS per cani a SOLI 33€! OFFERTA a TEMPO!

Prendersi cura del proprio amico a quattro zampe significa non solo garantirgli una dieta di qualità, ma anche assicurarsi di monitorarne i movimenti, specialmente se tende a allontanarsi troppo da casa. È per questo che vogliamo consigliarvi un localizzatore GPS per cani. Oltre a consentire il monitoraggio in tempo reale della posizione del vostro cane, questo dispositivo è in grado di controllare anche il suo stato di salute. Si tratta di una soluzione tecnologicamente avanzata che, grazie a uno sconto del 34% disponibile oggi su Amazon, diventa ancora più accessibile al prezzo di soli 33,19€.

GPS per cani Tractive, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dispositivo è perfetto per i padroni di cani che vogliono monitorare i movimenti del loro fedele amico a quattro zampe per assicurarne la sicurezza. Dotato di localizzazione GPS in tempo reale e copertura globale, è ideale per coloro che conducono i loro cani in escursioni all'aperto o vivono in zone dove il rischio di allontanamento è elevato.

Questo dispositivo non solo consente di monitorare i movimenti del cane, ma anche di tenere traccia della sua attività fisica e del suo benessere complessivo. È possibile impostare obiettivi di attività, monitorare il sonno e ricevere notifiche di allarme in caso di fuga grazie alla creazione di un recinto virtuale. Con la funzione di registrazione delle passeggiate, i proprietari possono persino registrare i percorsi effettuati insieme al loro fedele amico, rendendo questo dispositivo un compagno indispensabile per la cura e il benessere dei cani.

Inoltre, questo dispositivo è consigliato per chi cerca una soluzione robusta e affidabile. Grazie alla sua impermeabilità e alla batteria a lunga durata, che può durare da 3 a 10 giorni, questo localizzatore offre tranquillità in qualsiasi condizione meteorologica e situazione. Il suo design leggero lo rende adatto a cani di tutte le taglie, a partire da 4 kg, e la disponibilità di diversi piani prepagati per il servizio di localizzazione GPS lo rende adattabile a varie esigenze e budget. Lo trovate oggi in offerta a 33,19€ con lo sconto del 34%.

