TOP! Super Mario 3D World + Bowser’S Fury a SOLI 43,99€!

L'attesa è finalmente terminata: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è stato annunciato. Anche se il gioco è già disponibile per il preorder, dovremo attendere fino a settembre per poterci finalmente giocare. Nel frattempo, vi segnaliamo un'offerta speciale per i fan dell'idraulico più famoso del mondo. Grazie a uno sconto del 27% offerto dallo store, oggi potete acquistare Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a soli 43,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€. Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, questa riedizione del gioco per Wii U presenta un aggiornamento tecnico che rende l'esperienza più moderna e accattivante, con significativi miglioramenti nel gameplay. Un titolo che ha finalmente ricevuto una seconda chance, magnificamente adattato per l'hardware di Switch, per garantire un'esperienza di gioco più fluida, veloce e visivamente migliore.

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è consigliato sia ai veterani della saga di Mario che ai nuovi giocatori in cerca di un'avventura classica con un tocco di novità. Questa riedizione è pensata per chi desidera rivivere l'esperienza originale su Nintendo Switch, con un gameplay migliorato grazie all'aumento della velocità di gioco e a diversi miglioramenti che lo rendono più fluido e meno frustrante. Le modifiche tecniche, tra cui una qualità estetica rinnovata e un frame rate solido, lo rendono ideale per chi aveva apprezzato il gioco originale su Wii U e desidera riviverlo in una veste più moderna e scorrevole.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è perfetto anche per chi ama giocare in compagnia, trasformandosi in un esilarante party game per tre o quattro giocatori, sia in locale che online. Bowser’s Fury, un contenuto aggiuntivo giocabile indipendentemente dall’avventura principale, rappresenta il primo tentativo di trasformare Super Mario in un vero gioco open world, seppur in scala ridotta.

Con un prezzo di soli 43,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, Super Mario 3D World + Bowser's Fury offre un'esperienza di gioco rinnovata e arricchita da numerosi miglioramenti, perfetta sia per i fan di lunga data sia per i nuovi giocatori. È un'ottima opportunità per rivivere un classico con amici e familiari, sfruttando le moderne capacità di Switch in termini di grafica e multiplayer online.

