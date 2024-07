TOP! iPad Pro 11'' in SUPER OFFERTA a soli 999,99€!

Siete alla ricerca di un tablet professionale che vi consenta di svolgere tutte le vostre mansioni lavorative?Allora non potete perdervi questa super offerta su Mediaworld, che oggi propone iPad Pro 11'' a soli 999,99€ invece di 1799,99€! Godetevi un incredibile display Liquid Retina da 11", il potente chip M2 e connettività ultra-rapida Wi-Fi 6E e 5G. Questo modello, dotato di fotocamera frontale da 12MP e scanner LiDAR per un'esperienza di realtà aumentata senza paragoni, è perfetto per chi cerca prestazioni di alta qualità. Acquistandolo ora, beneficerete di uno sconto del 44%, un'occasione da non perdere per avere tecnologia all'avanguardia a un prezzo più che conveniente.

Vedi offerta su Mediaworld

iPad Pro 11" (Wi-Fi + Cellular, 1TB), chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di iPad Pro 11'' è vivamente consigliato a professionisti e appassionati del mondo tecnologico alla ricerca delle più elevate prestazioni in termini di velocità, efficienza e versatilità. Con il suo chip M2, questo dispositivo si rivela una scelta ideale per gli utenti che necessitano di una macchina potente per la creazione di contenuti, gaming di alto livello, e l'esplorazione di applicazioni di realtà aumentata. Grazie alla CPU 8-core e alla GPU 10-core, offre prestazioni grafiche superiori e una gestione del machine learning a livello avanzato, rendendolo perfetto per chi lavora su progetti 3D complessi o necessita di un dispositivo in grado di supportare un uso professionale prolungato senza compromessi sulla durata della batteria.

Per gli utenti che puntano anche alla massima efficienza nel multitasking, iPad Pro 11'' supportato da iPadOS 16 apre nuovi orizzonti grazie alla capacità di gestire app a livello desktop e agli accessori compatibili, come Apple Pencil (2ª generazione), Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio. La versatilità di connessione, unita alla possibilità di collegare un monitor esterno con risoluzione fino a 6K, lo rende un dispositivo estremamente adatto anche agli utenti che necessitano di un’elevata espandibilità per i loro workflow.

L'aggiunta di un set fotografico di alto livello, con la sua fotocamera frontale da 12MP e funzioni come Inquadratura automatica e Face ID, lo rendono altresì ideale per creator di contenuti dinamici e comunicatori visivi. A un prezzo di 999,99€, rappresenta un investimento di qualità per i professionisti che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni.

Vedi offerta su Mediaworld