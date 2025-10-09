Tamashii Nations ha ufficialmente aperto le prenotazioni per la nuova SH Figuarts di Tomura Shigaraki, uno dei personaggi più iconici e inquietanti dell’universo di My Hero Academia. Questa nuova proposta firmata Bandai si distingue per l’eccezionale livello di dettaglio e per la fedeltà con cui viene riprodotto il leader della Lega dei Villain, rendendolo un pezzo imperdibile per ogni collezionista e appassionato della serie.

Tomura Shigaraki - SH Figuarts

La figure, alta circa 160 mm, è realizzata in PVC, ABS e tessuto di alta qualità, materiali che assicurano solidità e un aspetto estremamente realistico. Il lavoro di scultura e pittura esalta i tratti distintivi del personaggio: dal volto scavato all’espressione disturbante, fino alla resa meticolosa dei particolari degli abiti. A completare il tutto, un mantello in vero tessuto, elemento raro nella linea SH Figuarts, che dona al modello un sorprendente dinamismo e permette di ottenere pose più naturali e scenografiche.

All’interno del box si trova tutto il necessario per personalizzare l’esposizione secondo i propri gusti. Sono infatti inclusi quattro paia di mani intercambiabili, ideali per riprodurre le pose più iconiche di Shigaraki, quattro espressioni facciali differenti, accessori per la vita e componenti per modificare l’acconciatura, oltre a un mantello intercambiabile pensato per enfatizzare le scene d’azione o per allestire diorama personalizzati.

Grazie alla combinazione di accessori e parti opzionali, i fan possono ricreare momenti memorabili dell’anime o dare vita a nuove interpretazioni del personaggio, giocando con il contrasto tra la freddezza del villain e la teatralità delle sue pose. La qualità costruttiva tipica di Bandai assicura inoltre un’eccellente stabilità e una lunga durata nel tempo, rendendo la figure perfetta sia per l’esposizione che per il posing dinamico.

Prezzo e data di uscita

La SH Figuarts di Tomura Shigaraki sarà disponibile in Giappone da aprile 2026, mentre in Italia arriverà a giugno 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group. Il prezzo indicativo per il mercato italiano è fissato a 80,00 euro, una cifra che riflette la cura e l’attenzione ai dettagli che da sempre contraddistinguono le produzioni Tamashii Nations.