Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per il nuovo Chogokin Time Train, spettacolare replica del treno del tempo ispirato a Ritorno al futuro Parte III, ultimo capitolo della leggendaria trilogia cinematografica firmata da Robert Zemeckis. Il modello è stato svelato in anteprima durante il Tamashii Nations 2024, evento organizzato per celebrare il 40° anniversario dell’uscita del primo film della saga, datato 1985.

Time Train - Chogokin

Il Chogokin Time Train entra a far parte della prestigiosa linea Chogokin, storica collezione di modelli ad alta ingegneria di Tamashii Nations, da sempre sinonimo di qualità costruttiva e fedeltà alle opere originali. Questa nuova proposta collezionistica si distingue immediatamente per la cura maniacale nei dettagli e per l’ampia gamma di funzionalità, che lo rendono uno dei pezzi più ambiziosi mai dedicati al franchise.

Il modello replica con precisione la locomotiva a vapore convertita in macchina del tempo apparsa nel terzo film, combinando l’estetica western del 1885 con elementi high-tech e steampunk. Le dimensioni sono imponenti: con una lunghezza complessiva di 52 centimetri, si presenta come un vero e proprio oggetto da esposizione pensato per i fan più esigenti.

Tra le caratteristiche più sorprendenti figurano 56 LED luminosi integrati nella struttura, pensati per ricreare l’atmosfera delle iconiche sequenze cinematografiche. A rendere ancora più immersiva l’esperienza collezionistica, il modello è dotato di componenti motorizzati e suoni realistici della locomotiva a vapore, contribuendo a una resa scenica di altissimo livello.

Il Chogokin Time Train può inoltre trasformarsi in modalità volo, proprio come nella celebre scena finale del film. Sostituendo alcune parti, come le ali laterali, il treno assume un assetto dinamico: le ruote motrici si attivano simultaneamente, simulando il decollo e aggiungendo una componente visiva altamente spettacolare.

Prezzo e data di uscita

Il Chogokin Time Train sarà rilasciato in Giappone a dicembre 2025 e arriverà anche in Italia, grazie a Cosmic Group a partire da febbraio 2026, con un prezzo indicativo di 450,00 euro. Un oggetto imperdibile per i collezionisti e gli appassionati della trilogia, pronto a trasportare tutti indietro – o avanti – nel tempo.