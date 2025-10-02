Threezero ha aperto i preordini per Thrust MDLX, nuova action figure ispirata alla leggendaria saga dei Transformers. Questo nuovo modello arricchisce la linea MDLX, una collezione che ha conquistato appassionati e collezionisti grazie alla sua capacità di fondere nostalgia e innovazione in un unico prodotto.

Thrust MDLX - Threezero

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Thrust è uno dei più temibili Seeker Decepticon, conosciuto anche con il soprannome di Conehead e parte dell’élite dei guerrieri aerei. La figure rende omaggio al design della generazione G1, ma viene reinterpretata con dettagli moderni e una costruzione di altissimo livello. Threezero ha saputo riprodurre l’essenza della potenza e della supremazia aerea del personaggio, donandogli un aspetto imponente e perfettamente bilanciato.

Dal punto di vista tecnico, la nuova action figure MDLX Thrust offre oltre 50 punti di articolazione, che consentono pose dinamiche e realistiche. Alta 20 centimetri, è realizzata in PVC, ABS e diecast, materiali che garantiscono resistenza e una qualità costruttiva premium. Tra gli elementi più interessanti spiccano le turbine VTOL, curate nei minimi dettagli e capaci di enfatizzare il look da jet Decepticon in chiave contemporanea. La testa è stata completamente ridisegnata, mentre la verniciatura accurata esalta le trame e dona profondità a ogni particolare.

Il set include una ricca dotazione di accessori: due blaster, due espressioni intercambiabili, mani sostitutive e parti opzionali per personalizzare la figure in base alle proprie preferenze di esposizione.

La linea MDLX di Threezero si caratterizza per offrire modelli compatti e accessibili, mantenendo allo stesso tempo elevati standard di dettaglio, mobilità e robustezza. Si tratta di una gamma distinta rispetto alla più complessa linea DLX, pensata per riproporre i robot trasformabili degli anni ’80 con un design aggiornato dall’art director Kelvin Sau.

Prezzo e data di uscita

La nuova action figure di Thrust MDLX sarà disponibile al prezzo indicativo di 165,00 euro, con distribuzione prevista per il terzo trimestre del 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group.