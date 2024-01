The Quarry per PS5 oggi vi costa MENO DELLA META'! (-51%)

Se l'adrenalina dei thriller e il brivido del mistero vi appassionano, non potete perdervi l'occasione di aggiungere alla vostra collezione The Quarry per PS5. Oggi, su Amazon, questo avvincente videogioco è disponibile a un prezzo incredibilmente vantaggioso di soli €36,99, ben al di sotto di quello consigliato di €76. Con uno sconto del 51%, è il momento ideale per immergersi in una storia intrigante che vi terrà incollati allo schermo, offrendovi suspense e colpi di scena inaspettati che solo i migliori thriller sanno regalare.

The Quarry, chi dovrebbe acquistarlo?

The Quarry per PS5 a meno di 37€ è un affare imperdibile per chi cerca un'esperienza cinematografica avvincente e desidera un brivido di paura e suspense. Grazie alle scelte che influenzano la storia e alla tecnologia del facial capture, i giocatori si troveranno a decidere il destino dei nove tutor intrappolati in una notte piena di decisioni cruciali e misteri da svelare.

Questo titolo è perfetto per chi adora giocare insieme agli amici: invitando fino a sette compagni online, potrete votare sulle decisioni chiave e forgiare insieme la vostra narrazione. Non solo, se preferite la compagnia faccia a faccia, potete convocare un party a tema horror e dilettarvi nella modalità cooperativa locale. Abbandonatevi a una notte di storie sinistre e salvataggi eroici o fuggite disperatamente al sicuro – ogni scelta, piccola o grande, determina chi tra voi vive per raccontarla.

Non perdete l'occasione di acquistare The Quarry per PS5 ad appena €36,99, un prezzo decisamente ridotto rispetto quello originale di €76. Raccomandiamo vivamente l'acquisto per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza horror avvolgente, coinvolgente e ricca di scelte che vi terranno incollati allo schermo. È tempo di dimostrare il vostro coraggio e plasmare il destino dei protagonisti nell'avventura di The Quarry!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!