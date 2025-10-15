Il nuovo capitolo della celebre saga sparatutto ha conquistato immediatamente il mercato videoludico, con numeri che parlano chiaro: oltre sette milioni di copie vendute in appena cinque giorni dal lancio. Si tratta di un risultato straordinario che dimostra come il franchise continui a godere di un seguito massiccio tra i giocatori di tutto il mondo, nonostante la concorrenza agguerrita nel settore degli shooter multiplayer. I dati emergono da un'analisi condotta da Alinea Analytics e riportata da diverse testate specializzate del settore.

Le cifre relative alle vendite di Battlefield 6 (qui la recensione) riguardano sia le piattaforme console che PC, con un incasso stimato di circa 350 milioni di dollari in meno di una settimana. Un aspetto particolarmente interessante emerso dall'analisi riguarda la distribuzione della base giocatori: circa il 55% degli utenti attivi gioca attraverso Steam, la piattaforma di distribuzione digitale di Valve. Questo dato evidenzia l'importanza crescente del PC gaming nel panorama competitivo degli sparatutto in prima persona.

Prima del lancio ufficiale, Rhys Elliott di Alinea Analytics aveva già anticipato a diverse testate che il titolo sembrava destinato a superare qualsiasi precedente capitolo della serie in termini di performance commerciali. Per contestualizzare questi risultati impressionanti, vale la pena ricordare che Battlefield 1, considerato fino ad oggi il gioco più venduto della saga, aveva raggiunto quota 15 milioni di copie nell'arco di un intero anno. La velocità con cui il nuovo capitolo sta accumulando vendite suggerisce che potrebbe facilmente superare questo record.

Il successo commerciale si riflette anche nei dati di accesso forniti da SteamDB, che hanno registrato circa 750.000 giocatori simultanei su Steam nel giorno di lancio. Questa massiccia affluenza ha rappresentato una delle più grandi aperture nella storia della piattaforma, causando inevitabilmente alcuni problemi di congestione ai server che hanno faticato a gestire l'ondata di utenti. Il fenomeno conferma l'enorme attesa che circondava questo rilascio e l'entusiasmo della community.

Gli sviluppatori hanno dimostrato grande reattività di fronte alle prime difficoltà tecniche emerse. Senior developer del team hanno già comunicato pubblicamente l'intenzione di correggere diversi bug segnalati dalla community, tra cui un problema di movimento chiamato "Ladder Launching" e anomalie legate al weapon bloom, un meccanismo che influenza la dispersione dei proiettili e che stava compromettendo la precisione dei tiri. Questa attenzione immediata ai feedback dei giocatori rappresenta un segnale positivo per il futuro del titolo.