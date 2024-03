SOLO 60€ per questa Telecamera da interno EZVIZ! -25%!

Se stavate pensando di dotarvi di un sistema di sicurezza, allora non perdete l'occasione di approfittare di questa Offerta di Primavera Amazon sulla telecamera da interno EZVIZ CB2. Questo modello aggiornato non solo offre una facile installazione grazie alla sua base magnetica migliorata, ma dispone anche di caratteristiche eccezionali come una visione notturna avanzata, compatibilità con Alexa e Google Assistant, e una batteria ricaricabile da 2000 mAh che garantisce fino a 50 giorni di autonomia. Oggi potete acquistarla a soli 59,99€ anziché 79,99€, permettendovi di risparmiare il 25%.

Telecamera da interno EZVIZ CB2, chi dovrebbe acquistarla?

La telecamera da interno EZVIZ CB2 è progettata per chi cerca una soluzione di sorveglianza interna facile da installare, versatile e ricca di funzionalità. Grazie alla sua base magnetica migliorata, si adatta perfettamente a chi desidera un dispositivo che possa essere spostato facilmente senza la necessità di fori o cavi, offrendo massima flessibilità di posizionamento. Ideale per chi vuole tenere sotto controllo la casa in ogni momento, senza rinunciare alla possibilità di comunicare con i propri cari o animali domestici grazie all'audio bidirezionale di alta qualità.

La batteria ricaricabile da 2000 mAh garantisce un'autonomia prolungata fino a 50 giorni, riducendo la necessità di frequenti ricariche e garantendo una maggiore tranquillità agli utenti. Grazie al rilevamento specifico delle figure umane, la telecamera offre notifiche precise di movimento, riducendo i falsi allarmi e offrendo una protezione efficace. La visione notturna avanzata assicura una sorveglianza continua anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il supporto per schede fino a 512 GB consente una registrazione estesa delle attività. Infine, l'integrazione con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant rende la telecamera compatibile con le case intelligenti, offrendo un'esperienza di sorveglianza integrata e conveniente.

Se cercate una videocamera di sorveglianza, questo modello rappresenta davvero una soluzione completa e all'avanguardia per la vostra casa. Con la sua lunga durata della batteria, la compatibilità con i principali assistenti vocali e la capacità di fornire avvisi precisi di rilevamento persone, offre un'eccellente combinazione di funzionalità avanzate al prezzo accessibile di 59,99€ con lo sconto del 25%. Vi consigliamo vivamente di considerare l'acquisto di questo dispositivo per mantenere la vostra casa sicura e rimanere connessi con i vostri cari, senza rinunciare alla comodità e alla facilità d'uso di una soluzione intelligente.

Vedi offerta su Amazon