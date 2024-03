Tekken 8 Collector Edition per PS5 IN SCONTO! Lo paghi MENO DI 200€!

Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente iniziate e, fino al 25 marzo, sarà possibile beneficiare di straordinarie opportunità di acquisto su un'ampia selezione di prodotti di ogni categoria disponibile sul marketplace. Tra i tanti articoli oggi in sconto, vi segnaliamo Tekken 8 Collector's Edition: The Lightining Of Fate Edition per Sony PS5, ora disponibile su Amazon a soli 199,90€ anziché quello più basso recente di 237,98€, con uno sconto del 16%, permettendovi di vivere la saga delle linee di sangue Mishima e Kazama con grafica di nuova generazione e una modalità Arcade Quest rinnovata. Affrettatevi a cogliere questa offerta per esaltare la vostra esperienza di gioco.

Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning Of Fate Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning Of Fate Edition per PS5 è l'acquisto perfetto per gli appassionati di lunga data della serie Tekken e per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza di gioco di combattimento profonda e coinvolgente. Grazie a una grafica next-gen sbalorditiva, questa edizione vanta una rosa di 32 combattenti, tra nuovi arrivati e volti noti, ognuno con modelli altamente dettagliati. È particolarmente consigliata a chi ama immergersi nelle intricate storie di rivalità, come quella tra le linee di sangue Mishima e Kazama, che offre una narrativa avvincente e personalità ricche tra i personaggi.

Con un gameplay che incentiva strategie aggressive e una modalità Arcade Quest rinnovata, che permette di creare un proprio avatar per dominare gli avversari, soddisfa sia i giocatori in cerca di sfide intense sia quelli che preferiscono un'esperienza più personale e adattabile. L'ampia gamma di personalizzazioni disponibili per personaggi, avatar, HUD e la colonna sonora permette di affinare l'esperienza di gioco secondo i propri desideri.

Con un prezzo scontato di 199,90€, questa edizione comprende, all'interno della Premium Box, gli stickers della corporazione, la metal plate "Catena Infiammata", una copia del gioco, l'anello metallico di Leroy Smith, 8 carte collezionabili, un gettone arcade (5cm), la statuetta esclusiva di Jin (25cm), la steelbook special "Faceoff" e vari contenuti digitali.

Vedi offerta su Amazon