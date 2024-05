Tavoletta grafica Huion Kamvas Pro 13 a 220€: -22%!

La tavoletta grafica Huion Kamvas Pro 13 è attualmente in offerta su Amazon a 220€, rispetto al suo prezzo originale di 281,64€, permettendovi di risparmiare il 22% sull'acquisto. Questo dispositivo vanta una tecnologia che riduce le riflessioni e migliora la luminosità per un'esperienza di disegno realistica. Dotata di uno schermo da 13,3 pollici con vetro antiriflesso, offre un angolo di visualizzazione di 178° e copertura della gamma cromatica fino al 120% sRGB. La penna digitale senza batteria inclusa supporta 8192 livelli di pressione, garantendo precisione e fluidità nelle vostre creazioni. Con 4 tasti personalizzabili e supporto regolabile, questa tavoletta grafica è ideale sia per l'apprendimento che per il lavoro a distanza.

Tavoletta grafica Huion Kamvas Pro 13, chi dovrebbe acquistarla?

Questa tavoletta grafica Huion è l'ideale per professionisti e appassionati del disegno digitale che cercano un dispositivo performante a un prezzo accessibile. Il vetro antiriflesso e l'ampia gamma cromatica rendono questo strumento particolarmente adatto a chi richiede precisione e qualità nell'espressione artistica. Disegnatori, grafici e studenti di arte troveranno nella Huion un alleato affidabile per trasformare la propria creatività in opere digitali di impatto. L'esperienza di disegno è ulteriormente migliorata dalla penna senza batteria, che offre una sensazione realistica e una risposta immediata al tocco, permettendo transizioni di colore fluide e dettagliati. Grazie ai tasti personalizzabili e alla barra touch, l'efficienza del lavoro aumenta notevolmente, permettendo agli utenti di adattare l'interfaccia alle proprie esigenze.

La tavoletta copre il 120% sRGB del gamut cromatico e offre un angolo di visione di 178°, assicurando la fedeltà del colore sotto varie angolazioni. La penna digitale senza batteria supporta 8192 livelli di pressione e una funzione di inclinazione di ±60°, che simula la corsa di vari pennelli. Inoltre, offre tasti personalizzabili e una connessione stabile grazie alla porta di tipo C.

Con un prezzo di 220€ rispetto al costo originale di 281,64€, la tavoletta grafica Huion Kamvas Pro 13 non solo migliora la vostra efficienza nel disegno o nell'apprendimento a distanza ma offre anche un'esperienza visiva superiore grazie alla tecnologia antiriflesso e alla copertura cromatica. Con la sua penna ad alta sensibilità e la possibilità di personalizzare i comandi, è un acquisto consigliato sia per professionisti che per appassionati del disegno digitale.

Vedi offerta su Amazon