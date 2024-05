Una tastiera meccanica a poco più di 80 euro? Eccola, con sconto del 25%!

La tastiera meccanica Epomaker TH80 è una speciale proposta che spicca per le sue caratteristiche interessanti, tra cui gli switch Gateron Pro, tripla connettività e illuminazione RGB. Queste specifiche la rendono ideale per il gaming e la scrittura professionale. Il modello TKL, privo del tastierino numerico, è ideale per chi ha spazio limitato sulla scrivania o per chi viaggia spesso e necessita di una tastiera compatta e di alta qualità da portare facilmente con sé. Inizialmente proposta a 109,99€, ora è disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, che ne riduce il prezzo a soli 82,99€.

Epomaker TH80, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera meccanica Epomaker TH80 è ideale per i gamer, gli scrittori e gli utenti di Mac e Windows che cercano una soluzione accessibile che sappia unire prestazioni, personalizzazione e comfort. Con la tripla modalità di connettività, inclusi Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4GHz e cavo Type-C, offre una grande flessibilità sia per il gioco che per il lavoro, superando i limiti dei dispositivi cablati tradizionali. Il design al 75% è perfetto per chi vuole ottimizzare lo spazio sulla scrivania senza rinunciare all'efficienza quotidiana.

Per gli appassionati di personalizzazione, la Epomaker TH80 offre la possibilità di sostituire gli switch meccanici, supportando sia opzioni a 3 che a 5 pin, permettendo una personalizzazione completa. Gli switch Gateron Pro, pre-lubrificati, garantiscono una corsa fluida fin dall'inizio, assicurando prestazioni e durata eccellenti. Con una durata stimata di oltre 50 milioni di pressioni, questa tastiera rappresenta un investimento a lungo termine. Il software aggiornato offre ulteriori opzioni di personalizzazione, rendendo questa tastiera indispensabile per chi cerca un'esperienza di digitazione e gioco avanzata.

Grazie a uno sconto del 25%, la tastiera meccanica Epomaker TH80 è disponibile a 82,99€ rispetto al prezzo originale di 109,99€, il che la rende un'ottima offerta per chi cerca prestazioni, stile e versatilità.

