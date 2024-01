Magic Keyboard in sconto: un AFFARE DA NON PERDERE a questo prezzo (-70€)

Se siete dei fortunati possessori di un iPad Pro da 12,9 pollici e desideri elevare la vostra esperienza d'uso a livelli paragonabili a quelli di un PC, senza rinunciare alla protezione del vostro dispositivo, non perdetevi questa offerta Amazon inerente alla Magic Keyboard. Con una riduzione di prezzo da 429€ a soli 361€, questa tastiera non è solo un accessorio di lusso ma anche una robusta custodia che trasforma e valorizza l'utilizzo del tuo iPad Pro.

Apple USB-C Magic Keyboard, chi dovrebbe acquistarla?

La Magic Keyboard è l'ideale per chi possiede un iPad Pro da 12,9" e vuole sfruttarlo al massimo. Se la vostra giornata include la stesura di documenti, la preparazione di presentazioni, o semplicemente desideri una digitazione comoda e precisa, questa tastiera è fatta per voi. I tasti retroilluminati di dimensioni standard, uniti al meccanismo a forbice, assicurano una scrittura fluida e silenziosa.

Il trackpad multi-touch è studiato per massimizzare le funzioni di iPadOS, offrendovi un'interazione intuitiva e produttiva con il tablet. Ma la Magic Keyboard non è solo un capolavoro di design e funzionalità: è anche una soluzione intelligente per ricaricare il vostro iPad Pro. Utilizzando la porta USB-C integrata nella tastiera per la ricarica, libererai la porta USB-C dell'iPad per altri accessori, come hard disk esterni o display aggiuntivi.

Inoltre, quando siete in movimento, la Magic Keyboard protegge il vostro iPad Pro, diventando un compagno indispensabile per la vostra vita frenetica. Un investimento che non solo migliorerà la produttività ma anche la qualità della vostra esperienza con l'iPad Pro.

