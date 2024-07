Tastiera gaming Logitech G PRO TKL a un prezzo SHOCK! (-33%)

Siete alla ricerca di una nuova tastiera da gaming? Logitech G PRO TKL, una scelta prediletta dagli appassionati di esport per le sue prestazioni e reattività, è attualmente in offerta su Amazon. Questo dispositivo si caratterizza per gli switch GX Blue Clicky di alta qualità, il design compatto pensato per un trasporto agevole e la possibilità di personalizzare l'illuminazione con la tecnologia LIGHTSYNC RGB. Originariamente proposta a 134,99€, ora è disponibile a soli 89,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo di listino. Un'opportunità imperdibile per chi è alla ricerca di una tastiera meccanica professionale a un prezzo vantaggioso. Perfetta per i giocatori di esport, combina la precisione necessaria per competere al massimo livello con la portabilità richiesta dai tornei.

Logitech G PRO TKL, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO TKL è una tastiera meccanica pensata e realizzata per soddisfare le esigenze dei giocatori di eSport e dei professionisti che cercano prestazioni, velocità e precisione di livello competitivo. Grazie agli switch GX Blue clicky di alta qualità, offre un feedback tattile e sonoro su ogni pressione dei tasti, garantendo una digitazione solida e sicura, ideale per chi privilegia la reattività durante le sessioni di gioco intense. Il design compatto e ultraportatile, privo di tastierino numerico, non solo libera spazio sulla scrivania per migliorare il movimento del mouse ma rende anche la tastiera facilmente trasportabile per chi partecipa frequentemente a tornei e competizioni.

Inoltre, la tastiera è equipaggiata con l'illuminazione RGB LIGHTSYNC personalizzabile, che consente ai giocatori di evidenziare i tasti più importanti o di mostrare i colori del proprio team, salvando gli schemi di illuminazione direttamente nella memoria integrata. Il cavo rimovibile e i piedini in gomma antiscivolo con regolazione dell'angolazione aggiungono ulteriore comfort e praticità, rendendola la scelta ideale per i videogiocatori che cercano un'esperienza di gioco senza compromessi e desiderano una tastiera affidabile, resistente e facile da trasportare.

Insomma, Logitech G PRO TKL si presenta come una scelta eccellente per i giocatori che cercano una tastiera gaming ad alte prestazioni, con funzionalità progettate per il gaming competitivo. Il suo design compatto, gli switch di alta qualità, l'illuminazione personalizzabile e la facilità di trasporto la rendono ideale per gli esport e le sessioni di gioco più intense. Al prezzo di 89,99€, da un'offerta iniziale di 134,99€, rappresenta un'opportunità da non perdere per migliorare la propria configurazione da gioco.

Vedi offerta su Amazon