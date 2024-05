Surfshark VPN: 3 mesi GRATIS e sconti fino all'85%!

Per chi cerca di salvaguardare la propria privacy online e sottrarsi alla raccolta non autorizzata di dati, l'uso di una VPN di qualità è essenziale. Tra le migliori opzioni disponibili, Surfshark emerge con una promozione irresistibile. Per un tempo limitato, gli utenti determinati a mantenere un alto livello di anonimato durante la navigazione web possono beneficiare di uno sconto fino all'85% sui diversi piani di abbonamento. Non solo, l'offerta si arricchisce di ulteriori 3 mesi gratuiti, rendendo l'opportunità ancora più vantaggiosa.

Surfshark VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Surfshark dispone di tre diversi piani di abbonamento: Starter, One e One+. Ciascuno di essi è progettato per rispondere a esigenze specifiche, dalla navigazione giornaliera all'uso più avanzato, come lo streaming in alta definizione o l'accesso sicuro a reti aziendali da remoto.

Per chi non è particolarmente esperto o non necessita di funzioni avanzate, il piano Starter è l'ideale. Questo piano offre tutte le funzionalità essenziali di una VPN, garantendo una protezione efficace e la possibilità di accedere a contenuti limitati geograficamente. Il piano One è rivolto a chi desidera una copertura più estesa e funzioni aggiuntive come il blocco di annunci pubblicitari, il blocco di tracker e la protezione da malware.

Infine, il piano One+ rappresenta la soluzione ottimale per gli utenti più esigenti. Oltre a tutto ciò che offre il piano One, include strumenti avanzati come il MultiHop per connessioni ancora più sicure attraverso server di due diverse nazioni, e la Whitelister, una funzione che consente di selezionare specifiche applicazioni e siti web che non devono passare attraverso la VPN. Ogni piano è studiato per offrire la massima flessibilità, permettendo agli utenti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità, garantendo al tempo stesso sicurezza e privacy durante la navigazione internet.

Se la privacy in rete e la sicurezza informatica sono essenziali nella vostra vita digitale, questa offerta di Surfshark costituisce una scelta intelligente ed economica, combinando funzionalità di punta, semplicità d'uso e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

