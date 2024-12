Supporto orizzontale per PS5 con LED RGB: stile e funzionalità sotto l’albero! (-35%)

Volete personalizzare il vostro setup da gaming? Amazon ha un'offerta speciale su questo bellissimo supporto orizzontale per PS5 con illuminazione a LED che cambia colore! Oggi potete acquistarlo a soli 19,97€, invece di 30,79€, grazie a uno sconto del 35%. Questo accessorio è compatibile sia con la versione Disc che con quella Digital della PS5 Slim, e offre un'accattivante gamma di otto colori diversi con molteplici opzioni di visualizzazione. Facilmente controllabile attraverso comodi comandi sul pannello frontale, si regola per adattarsi perfettamente alla vostra console, promettendo un setup semplice grazie alla sua alimentazione via USB. Una soluzione alternativa ideale per chi preferisce posizionare la console orizzontalmente.

Supporto orizzontale per PS5 con illuminazione a LED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il supporto orizzontale per PS5 è l'ideale per i giocatori che desiderano esaltare l'estetica della propria postazione di gioco con una luminosità dinamica e personalizzabile. Offrendo una scelta di otto diversi colori LED e molteplici opzioni di visualizzazione, questo supporto incontra il gusto di chi ama l'illuminazione RGB e vuole aggiungere un tocco di stile al proprio ambiente di gioco. Grazie ai comodi controlli sul pannello frontale, è possibile regolare facilmente accensione, luminosità e cambio colore, rendendo il dispositivo estremamente funzionale e adatto a creare l'atmosfera desiderata per ogni sessione di gioco.

Il suo design regolabile lo rende compatibile sia con la versione Disc che con quella Digital della console PS5 Slim, garantendo flessibilità e un'ottima integrazione con i diversi modelli. L'alimentazione tramite USB assicura una configurazione semplice e immediata: collegando il cavo USB alla parte posteriore della console, si garantisce che il supporto si accenda e si spenga insieme alla console.

Al prezzo attuale di 19,97€, rispetto al prezzo originale di 30,79€, il supporto orizzontale per PS5 rappresenta un acquisto raccomandato per tutti i giocatori che desiderano aggiungere un tocco di stile e funzionalità alla loro configurazione di gioco. La comodità dell'alimentazione USB, insieme alla personalizzazione dell'illuminazione e alla compatibilità universale con le versioni della console, rendono questo accessorio un eccellente valore aggiunto per la vostra PS5.

