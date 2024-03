SUPER SCONTO! Tekken 8 per PS5 a un prezzo SHOCK! (-27%)

Oggi Amazon presenta un'offerta da non perdere, sopratutto se siete appassionati di picchiaduro e della saga di Tekken! Infatti, oggi l'ultimo capitolo della saga, Tekken 8, è disponibile nella sua versione per PS5 al prezzo speciale di 58,00€, con uno sconto del 27% sul prezzo oroginale di 79,99€! Un vero affare, soprattutto se stavate aspettando la giusta occasione per recuperare la nuova perla di Bandai Namco a un prezzo speciale. Come abbiamo visto nella nostra recensione, Tekken 8 non è solo un gioco, ma una pietra miliare che combina una grafica mozzafiato, un gameplay entusiasmante e una trama che prosegue la leggendaria faida delle famiglie Mishima e Kazama. Con 32 personaggi tra cui scegliere, una modalità Arcade Quest per giocatore singolo ricca di sfide e personalizzazioni profonde, Tekken 8 è una vera perla per gli amanti dei picchiaduro!

Tekken 8 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Tekken 8 è consigliato agli amanti dei giochi di lotta che cercano un'esperienza dinamica e ricca di azione. Grazie all'evoluzione del combat system, che rende i combattimenti ancora più emozionanti e divertenti rispetto ai capitoli precedenti, è perfetto sia per i veterani della serie che desiderano migliorare le proprie abilità combattive, sia per i nuovi giocatori che cercano un titolo accessibile ma stimolante e con un buon livello di sfida. Le modalità single player, in particolare la Quest Arcade, offrono un'esperienza ben realizzata che si adatta a tutti i livelli di abilità. L'ampia rosa di personaggi, incluse tre new entry, e l'ampia scelta di personalizzazioni disponibili promettono ore di divertimento, rendendolo un acquisto imprescindibile per chi desidera immergersi in un mondo di combattimenti spettacolari e storie avvincenti.

Inoltre, la solida componente online garantisce una longevità quasi infinita al gioco, permettendo di mettersi alla prova contro avversari da tutto il mondo. L'inclusione dei fantasmi, IA capaci di imitare lo stile di combattimento dei giocatori, aggiunge un ulteriore strato di sfida e innovazione.

Con un combat system migliorato e ancora più spettacolare rispetto ai capitoli precedenti, modalità single player ben realizzate, un online solido e una grafica mozzafiato, Tekken 8 si presenta come una picchiaduro da non perdere, soprattutto se venduto al prezzo speciale di 58,00€. Il lavoro svolto porta la serie a nuovi livelli di divertimento e coinvolgimento, rendendolo il miglior capitolo mai realizzato. Consigliamo vivamente l'acquisto a tutti gli appassionati dei picchiaduro e ai fan della serie che desiderano vivere un'esperienza di gioco senza precedenti a un prezzo incredibilmente conveniente.

Vedi offerta su Amazon