SCONTO TOP su questo utilissimo power bank magnetico! (-20%)

Non perdete l'occasione offerta da Amazon di portarvi a casa l'ottimo power bank di Ugreen! Si tratta di una batteria protatile magnetica da 10000mAh caratterizzata da una ricarica rapida da 7.5W e da un comodo supporto pieghevole compatibile con la maggior parte dei dispositivi in commercio. Oggi, grazie allo sconto del 20% offerto da Amazon, potete acquistarlo a soli 55,99€! Un vero affare, soprattutto se considerate il prezzo originale di 69,99€. Questo power bank non solo vi garantisce una ricarica magnetica sicura e stabile fino a 7,5W, ma supporta anche la ricarica rapida PD da 20W e QC da 22,5W, che consente di caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente.

Power bank magnetico Ugreen Nexode, chi dovrebbe acquistarlo?

Il power bank magnetico Ugreen Nexode è un accessorio indispensabile per chi è sempre in movimento e non vuole mai trovarsi con lo smartphone scarico. Con la capacità di caricare rapidamente fino a tre dispositivi contemporaneamente, risponde alle esigenze di chi porta con sé più gadget elettronici e necessita di una soluzione di ricarica versatile e potente. Inoltre, il design sottile, leggero e portatile, unito al piccolo supporto pieghevole, lo rende il compagno di viaggio ideale, capace di adattarsi a diverse modalità d'uso, sia in orizzontale che in verticale.

Consigliamo l'acquisto del power bank magnetico Ugreen Nexode per la sua multifunzionalità, portabilità e sicurezza. Con un prezzo ridotto da 69,99€ a solo 55,99€, rappresenta un'opportunità eccezionale per mantenere i vostri dispositivi sempre carichi e pronti all'uso, sia in viaggio che nella quotidianità.

Vedi offerta su Amazon