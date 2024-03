SVUOTATUTTO AMAZON! Robot aspirapolvere a SOLI 109€

L'arrivo imminente della bella stagione porta con sé il momento delle tanto attese e temute pulizie di primavera. In questo periodo dell'anno, è essenziale prepararsi acquistando i giusti prodotti detergenti e alcuni ottimi elettrodomestici. Se avete in programma di affrontare questo compito, vi consigliamo di dare un'occhiata a quest'ottima offerta disponibile su Amazon! Oggi, grazie a un coupon di ben 60€, potete acquistare l'aspirapolvere robot OKP K2 a soli 109,99€! Una soluzione perfetta per automatizzare le faccende domestiche e rendere meno tediose le pulizie di primavera.

Robot aspirapolvere OKP K2, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un design ultracompatto che gli permette di raggiungere facilmente anche gli spazi sotto i mobili più bassi, il robot aspirapolvere OKP K2 si rivela un prezioso alleato per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. Questo elettrodomestico automatizzato offre praticità e funzionalità senza compromessi, caratteristica che lo rende la scelta ideale per chi cerca una soluzione economica ma efficace per rendere più semplici le pulizie di casa.

Ideato per offrire una pulizia efficiente in case di piccole e medie dimensioni, il robot aspirapolvere OKP K2 presenta 6 modalità di pulizia adatte a varie superfici e livelli di sporco. Grazie al suo sistema di navigazione avanzato, può facilmente evitare gli ostacoli e, grazie alla compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, può operare in modo completamente automatizzato tramite un'app dedicata per il monitoraggio e la programmazione.

Con una potenza di aspirazione di 2100 Pa, è in grado di rimuovere efficacemente polvere, residui di carta e peli di animali domestici. La sua autonomia di 100 minuti permette di pulire l'intera casa con un singolo ciclo. Considerando il suo prezzo scontato, rappresenta una scelta conveniente per chi desidera dedicare sempre meno tempo alle pulizie domestiche.

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 60€ durante il checkout

Vedi offerta su Amazon