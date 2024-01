Super promo da GameStop: crea il tuo bundle e il secondo gioco costa solo 5€!

Se stavate aspettando una buona occasione per rimpinguare la vostra collezione videoludica, una interessante iniziativa di GameStop, di cui potete approfittare subito online, vi permette di creare il vostro bundle scegliendo due titoli tra quelli coinvolti nell'iniziativa. L'ottima notizia? Quello meno caro lo pagate solamente 5€, portandolo a casa a prezzo praticamente stracciato.

Vedi offerta su GameStop

Promo 5€ GameStop, chi dovrebbe approfittarne?

Lo speciale sconto della Promo 5€ di GameStop è una buona occasione per chi vuole recuperare alcuni giochi usciti da qualche tempo, ma senza spendere cifre eccessive. Attiva dal 3 gennaio, l'iniziativa è disponibile fino al prossimo 14 febbraio (salvo esaurimento scorte), quindi avete ancora tutto il tempo di decidere quali sono i giochi che volete portare a casa.

Tra i nomi coinvolti ce ne sono diversi di primissimo piano, soprattutto tra le produzioni Ubisoft: si va dalla saga Assassin's Creed a quella di Far Cry, passando per Immortals: Fenyx Rising e perfino per i sempre popolari episodi di Call of Duty; ci sono anche il premiatissimo Sekiro: Shadows Die Twice e il recente Diablo IV. E ancora, sono coinvolti nell'offerta anche Crash Team Rumble, lo spietato Sifu e l'apprezzato Atomic Heart.

Selezionando i due giochi che volete aggiungere al bundle, con prezzi che vanno dai 59,97€ di Diablo IV ai 9,97€ di Black Ops IV, il gioco meno caro vedrà il suo prezzo abbassarsi a soli 5€. Potete comporre il cofanetto che preferite direttamente vedendo la lista dei giochi a questo link: una volta fatto e completato l'ordine, riceverete i videogame scelti direttamente a casa.

Come detto, la promozione rimarrà attiva dino al 14 febbraio, ma considerando che le scorte dei giochi che più vi interessano potrebbe esaurirsi, è meglio non aspettare l'ultimo momento prima di approfittarne. E se siete a caccia di dettagli sui vantaggi di GS Pro Club, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo a tema.

Vedi offerta su GameStop

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!