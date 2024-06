Super Mario 3D World + Bowser’S Fury per Switch a soli 41€!

I fan di Super Mario devono assolutamente fermarsi a leggere! Su Amazon è presente l'offerta imperdibile su Super Mario 3D World + Bowser’S Fury per Nintendo Switch a soli 40,99€, risparmiando il 32% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Questa avventura vi porta nel regno delle fate insieme a Mario, Luigi, la Principessa Peach e Toad, con la possibilità di giocare in cooperativa o godervi il multiplayer online. Non perdete l'opportunità di lanciarvi in queste nuove storie grazie a miglioramenti del gameplay come una maggiore velocità di corsa e la possibilità di giocare con i comandi di movimento.

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury è l'acquisto ideale per tutti gli appassionati del mondo di Mario alla ricerca di nuove emozionanti avventure. Con la possibilità di giocare sia in locale che in multiplayer online, è perfetto per riunire amici e familiari intorno alla stessa console o per collegarsi con persone di tutto il mondo. Non solo offre l'opportunità di immergersi in un classico migliorato con nuove meccaniche di gioco e power-up, ma apre anche le porte a un'inedita avventura con Bowser's Fury. Qui, l'obiettivo è collaborare con Bowser Junior per fermare un Bowser trasformato e più pericoloso che mai.

Se il vostro è un gruppo che adora le sfide cooperative e l'esplorazione di mondi ricchi di colori e segreti, dove ogni personaggio ha un'abilità speciale da sfruttare, allora questo è il gioco che fa per voi. È un must per chi possiede una Nintendo Switch e vuole espandere la propria collezione con un titolo che garantisce tanto il divertimento solitario quanto quello condiviso. Vi immergerete in un mondo dove la cooperazione e la strategia vi porteranno alla salvezza del Regno delle Fate, sperimentando la gioia unica che solo i giochi Nintendo sanno offrire.

