STUPENDA Vespa 125 LEGO a soli 70€: DA COLLEZIONE!

Avete visto i bellissimi pre-order LEGO? Oggi vi consigliamo la bellissima Vespa 125 LEGO, un'esclusiva offerta su Amazon ora disponibile a soli 78€, originariamente a 99,99€ con una riduzione del 22%. Ma potete anche attivare il coupon in pagina per un ulteriore sconto del 10% e arrivare al prezzo di 70,20€. Questo set di costruzione per adulti, ispirato alla classica Vespa Piaggio degli anni '60, vanta un colore azzurro pastello che farà la gioia degli appassionati. Con 1107 pezzi, è dotato di una serie di dettagli incredibili, celebrando il 75° anniversario della Vespa. Un vero tributo alla Dolce Vita, perfetto per esporre in casa o in ufficio.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 31 luglio, salvo esaurimento.

Vespa 125 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Vespa 125 LEGO è un'opzione ideale per gli adulti appassionati di collezionismo e modellismo, che cercano un hobby rilassante o un progetto creativo. Con 1107 pezzi, offre un'esperienza di costruzione che soddisfa lo spirito creativo degli amanti dei veicoli iconici, combinando il piacere del fai-da-te con la soddisfazione di completare un modello di prestigio. Inoltre, grazie ai suoi magnifici dettagli e caratteristiche autentiche che riproducono fedelmente la celebre Vespa degli anni '60, questo set è adatto a chi desidera celebrare il 75° anniversario della Vespa immergendosi nella ricostruzione di uno dei simboli più famosi della cultura italiana.

Il modello si caratterizza per i dettagli autentici come una ruota anteriore montata su un lato, due sedili, una copertura rimovibile per il motore realizzata in mattoncini, e uno sterzo funzionante. Grazie al suo cavalletto funzionante, la Vespa può essere esposta con orgoglio, diventando un pezzo da collezione e un tributo alla passione per le due ruote. Questo set si distingue per il suo colore azzurro pastello, un omaggio alla tonalità originale e un colore estremamente raro nel mondo LEGO, rendendolo un pezzo unico. Le dimensioni della Vespa completata sono: 22 cm di altezza, 35 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza.

Attualmente disponibile ad un prezzo di 70,20€ con il coupon del 10%, la Vespa 125 LEGO rappresenta un'opportunità imperdibile per i fan e gli appassionati di modellismo. Grazie ai suoi dettagli fedeli all'originale, alla colorazione esclusiva e alla possibilità di esporlo come tributo alla Dolce Vita, è il regalo ideale per chi ama i mattoncini LEGO.

Vedi offerta su Amazon