SUPER sconto su questo gioco da tavolo di Harry Potter! Lo paghi meno di 30€

Esplorate il magico mondo di Hogwarts con Stupeficium!, il coinvolgente gioco da tavolo di Asmodee che vi catapulterà direttamente nelle aule della celebre scuola di magia e stregoneria! Su Amazon, c'è un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di Harry Potter: vestite la tunica della vostra Casa, impugnate la bacchetta e preparatevi per un'avventura incantata. Il gioco, completamente in italiano, è attualmente disponibile al prezzo speciale di 29,45€ invece di 39,89€, garantendovi uno sconto del 26%.

Stupeficium! - Gioco da Tavolo Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete affascinati dal magico mondo di Hogwarts e dalla saga di Harry Potter, non potete lasciarvi sfuggire il gioco da tavolo Stupeficium! Questa versione, pensata per 4-8 giocatori, vi porterà direttamente nelle affascinanti aule della celebre scuola di magia, dove potrete rappresentare con orgoglio i colori delle vostre case preferite: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Un'opportunità imperdibile per tutti i fan della saga, grandi e piccini, con partite della durata ideale di 30 minuti, garantendo divertimento senza appesantire le serate.

Il set include un tabellone, 8 bacchette magiche, carte tematiche e vari accessori per un'esperienza di gioco completa, un vero gioiellino per tutti gli appassionati della saga. Il gioco è adatto davvero a tutti, ideale per una serata tra amici o anche in famiglia, visto che le regole sono molto semplici.

A soli 29,45€ invece di 39,89€, "Stupeficium!" rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti del magico mondo del celebre maghetto e per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza coinvolgente e magica. Approfittate dello sconto del 26% prima che finisca!

