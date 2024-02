Prezzo SHOCK su questa stazione ricarica wireless 2 in 1! (-20%)

Per i possessori di iPhone, sempre tra i migliori smartphone disponibili sul mercato, una stazione di ricarica wireless è un accessorio indispensabile, che elimina la necessità di fili durante la ricarica del telefono. Tra le migliori sul mercato, la stazione PowerWave 2 in 1 di Anker è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di soli 31,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino di 39,99€. Questa stazione è compatibile con iPhone dal 12 in poi e con AirPods Pro, rendendola perfetta da tenere sulla scrivania per una ricarica senza problemi e senza fili.

Anker PowerWave 2 in 1, chi dovrebbe acquistarla?

Grazie alla sua capacità di erogare energia in modalità doppia, questa stazione di ricarica è ideale per coloro che vogliono mantenere i propri dispositivi sempre carichi senza dover gestire diversi cavi. La sua versatilità permette una ricarica sia verticale che orizzontale, mentre l'angolo di visualizzazione regolabile di 40° la rende adatta per chi desidera tenere sotto controllo le notifiche, le e-mail o i video durante il lavoro. È quindi l'accessorio perfetto da tenere sulla scrivania accanto al PC durante le ore lavorative.

La stazione di ricarica assicura un posizionamento ottimale e una stabile presa del dispositivo, mentre due LED forniscono informazioni sullo stato di carica, garantendo un processo di ricarica efficiente. All'interno della confezione, oltre al supporto di ricarica, è incluso un cavo USB-C da 150 cm per alimentare la stazione in modo pratico e immediato.

Insomma, se siete in cerca di una base di ricarica wireless per il vostro iPhone e i vostri AirPods, questo prodotto di Anker può essere la scelta giusta, soprattutto adesso che potete risparmiare il 20%, portandola a casa a soli 31,99€.

