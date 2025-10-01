Threezero ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova action figure DLX dedicata a Starscream, direttamente dal film live-action Transformers: Bumblebee. Questa uscita si inserisce nella rinomata linea DLX, portando ai collezionisti un prodotto premium che punta a unire fedeltà al design originale, qualità costruttiva e un livello di dettaglio di assoluto rilievo.

Starscream DLX - Threezero

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La figure misura circa 27 cm di altezza ed è stata realizzata con parti scolpite ex novo, tra cui la testa, le iconiche prese d’aria sulle spalle, braccia, gambe e numerosi altri elementi che riproducono con precisione l’aspetto del personaggio sul grande schermo. Il corpo presenta una struttura interna in metallo che garantisce durabilità e solidità, con circa 51 punti di articolazione che permettono di ricreare pose dinamiche e iconiche. La nuova configurazione del giunto del ginocchio, realizzata in metallo diecast, offre inoltre un bilanciamento ottimale e un’esperienza di posizionamento fluida e naturale.

La fedeltà estetica è ulteriormente valorizzata dalle rinomate tecniche di pittura di Threezero, che combinano dettagli scolpiti accurati e strutture meccaniche con effetti di invecchiamento e abrasioni da battaglia, restituendo una texture realistica e un aspetto vissuto. La figure include anche un sistema di illuminazione magnetico per gli occhi, che contribuisce a esaltare l’impatto scenico del modello.

Sul fronte degli accessori, il DLX Starscream offre due avambracci destri intercambiabili, una mano sinistra con Lama Spike Elettronica, tre paia di mani intercambiabili e una base espositiva DLX. L’illuminazione richiede 2 pile AG3 (non incluse).

La linea DLX di Threezero, lanciata nel 2018 con il DLX Bumblebee, si è rapidamente affermata come una delle collezioni più apprezzate dai fan dei Transformers. Grazie al perfetto equilibrio tra prezzo accessibile, dettagli estremi e giocabilità, queste action figure non sono semplici pezzi da esposizione, ma veri e propri modelli interattivi pensati per ricreare scene e momenti iconici.

Prezzo e data di uscita

L’action figure DLX di Starscream sarà disponibile a un prezzo indicativo di 300,00 euro, con distribuzione prevista per metà 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group.