Star Wars, Spade laser e Caschi Imperdibili da collezione

Hasbro ha alzato l’asticella. Con la sua linea The Black Series Roleplay, l’azienda non si limita più a produrre semplici repliche: crea oggetti da collezione pensati per chi vive Star Wars come un’estensione concreta della propria identità. In questa guida, che aggiorneremo regolarmente, ci concentriamo sui prodotti di punta dedicati al ruolo attivo del fan-collezionista—quello che non si accontenta di guardare, ma vuole indossare, impugnare, sentire.

I caschi elettronici della serie offrono un’esperienza immersiva: design screen-accurate, finiture da props cinematografici, sistemi audio integrati, voice changer e materiali di alta qualità li rendono perfetti non solo per cosplay e roleplay, ma anche come pezzi da esposizione. Non è un caso che siano diventati un punto di riferimento nel collezionismo moderno.

Ma è con le Force FX Elite Lightsabers che Hasbro si avvicina davvero alla magia della saga. Parliamo di spade laser con lama illuminata a LED, effetti sonori sincronizzati, impugnature in metallo cesellato e feature avanzate come il “progressive ignition”, il “battle clash” e l’effetto di deflessione dei colpi. In mano, il peso e la qualità trasmettono immediatamente la sensazione di impugnare qualcosa di più di un giocattolo: è un frammento vivo di mitologia pop.

Che siate collezionisti di lunga data o alle prime armi, questa selezione vuole essere un punto di riferimento per orientarsi tra le migliori proposte Hasbro legate a Star Wars. Sì, perché oggi il collezionismo non è più solo una questione di esposizione statica: è performance, è coinvolgimento, è identità culturale.

Casco elettronico premium dello Straniero

Questo casco premium della Black Series, con licenza ufficiale Lucasfilm, è ispirato al misterioso Straniero apparso nella serie Star Wars: The Acolyte, e ti permette di avvicinarti al lato più oscuro e enigmatico della saga galattica. Realizzato con dettagli finemente scolpiti e un design completamente dipinto, il casco presenta effetti luminosi interni che aggiungono profondità e atmosfera a ogni sessione di roleplay o esposizione. L'interno imbottito e la misura regolabile garantiscono una vestibilità comoda e stabile, adatta alla maggior parte degli appassionati, rendendolo perfetto sia per chi ama indossare i propri oggetti da collezione che per chi preferisce esporli con orgoglio. Un’aggiunta affascinante alla tua collezione The Black Series, pensata per chi desidera esplorare le ombre della Forza e scoprire nuovi personaggi destinati a lasciare il segno nell’universo di Star Wars.

Trapper Wolf Casco Elettronico

Questo casco premium della Black Series, ispirato al personaggio di Trapper Wolf visto nella serie TV Star Wars: The Mandalorian, ti permetterà di immergerti nelle missioni della Nuova Repubblica tra le rotte più pericolose dell'Outer Rim. Caratterizzato da un design altamente dettagliato, imbottitura interna per una vestibilità confortevole e regolabile, e una visiera con effetti luminosi sincronizzati, il casco ricrea fedelmente l’esperienza di volo a bordo di un’ala X. Grazie a tre altoparlanti integrati, offre un coinvolgente effetto audio surround e include due modalità di simulazione: l’attacco alla stazione spaziale di Ranzar Malk e l’inseguimento della Razor Crest al fianco di Carson Teva. Un oggetto da collezione pensato per i fan che vogliono vivere l’universo di Star Wars non solo da spettatori, ma da protagonisti.

Capitano Rex Casco Elettronico

Ispirato all'attesa serie live-action Star Wars: Ahsoka, questo casco a grandezza naturale è un'iconica aggiunta a qualsiasi collezione di Star Wars. Caratterizzato da decorazioni dettagliate e un design fedele alla serie, il casco del Capitano Rex dei Cloni offre una vestibilità regolabile per adattarsi alla maggior parte delle taglie. Abbassa e alza il telemetro per ascoltare gli effetti sonori ispirati alla saga, e premi il pulsante sul lato sinistro per distorcere la tua voce, creando un'esperienza immersiva.

Clone Trooper di Ahsoka Casco Elettronico

Entra nel mondo di Star Wars con questo incredibile Casco Elettronico Premium del 332esimo Clone Trooper di Ahsoka. Realizzato con dettagli straordinari e un design ispirato alla iconica serie animata Star Wars: The Clone Wars, questo casco a grandezza naturale è un must per qualsiasi appassionato. Grazie alla distorsione elettronica della voce, potrai impersonare perfettamente un vero Clone Trooper, facendoti sentire parte integrante della Legione 501 fedele ad Ahsoka Tano.

Moff Gideon Casco Elettronico

Questo casco premium della Black Series, ispirato al personaggio di Moff Gideon della serie TV Star Wars: The Mandalorian, ti permetterà di immergerti nell'iconico universo di Star Wars. Il design e le decorazioni rendono omaggio all'inconfondibile Darth Maul, con punte a corno, mentre la visiera frontale presenta effetti luminosi interni per un look autenticamente "da cattivo". L'interno imbottito assicura una vestibilità confortevole e regolabile, affinché tu possa interpretare al meglio il ruolo del temibile Moff Gideon, brandendo la mitica Darksaber.

Sabine Casco Elettronico

Entra nell'universo di Star Wars con questo casco da collezionista ispirato al personaggio di Ahsoka Tano. Modellato sul design distintivo dei Nite Owl di Sabine Wren, questo casco è un fedele riflesso dello stile mandaloriano personalizzato. Dotato di un display heads-up luminoso, questo accessorio premium ti immergerà ancora di più nell'azione, mentre l'imbottitura interna garantisce una vestibilità confortevole.

Ahsoka Tano Lightsaber Force FX Elite

Il produttore di giocattoli Hasbro ha annunciato la nuova spada laser di Ahsoka Tano per la sua linea Force FX Elite, in vista dell'arrivo della serie TV dedicata al personaggio su Disney Plus dal 23 Agosto 2023. La spada laser sarà in versione bianca e sarà dotata di luci LED e suoni realistici, per un'esperienza coinvolgente e autentica.

Darth Vader Casco Elettronico

Nella linea The Black Series fa il suo ritorno anche la nuova versione del casco del Signore dei Sith, il quale è stato rivisitato sia nel design che nelle funzionalità. Il casco presenta l'aspetto che ha nella serie televisiva su Obi Wan. Un dettaglio affascinante è la possibilità di aprire il casco, che sarà accompagnato da suoni pre-registrati contenenti le frasi più iconiche del personaggio. Questa novità ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che non vedono l'ora di avere tra le mani questo emozionante pezzo da collezione. Se siete interessati trovate la videorecensione del casco di Darth Vader sul nostro canale Youtube.

Darth Vader Lightsaber Force FX Elite

Con pregevoli caratteristiche e decorazioni, questa serie offre la qualità e il realismo cari agli appassionati di Star Wars. Grazie alla spada laser Force FX Elite, dotata di tecnologia LED di nuova generazione, gli appassionati possono ricreare le gesta e le avventure della saga Star Wars. I prodotti Star Wars sono fabbricati da Hasbro su licenza della Lucasfilm Ltd. Hasbro e tutti i termini correlati sono marchi commerciali di Hasbro.

Boba Fett (Re-Armored) Casco Elettronico

Arriva nella linea The Black Series anche il nuovo casco di Boba Fett, ridipinto dal cacciatore di taglie nella seconda stagione di The Mandalorian. La stessa colorazione è presente anche nella nuova serie The Book of Boba Fett, disponibile su Disney Plus, dove Temuera Morrison, che nella trilogia prequel interpretava Jango Fett, riprenderà nuovamente la sua armatura verde scuro. Il casco elettronico, essendo un repaint di quello già uscito ha le medesime funzioni di quello precedente, quindi luci nel visore e nient'altro.

First Order Stormtrooper (Re-Armored) Casco Elettronico

Direttamente dalla conclusione della saga di Star Wars, arriva il casco del First Order Stormtrooper. Questo dettagliatissimo casco è caratterizzato da un bianco lucido alternato a elementi neri e metallici che creano contrasto. La sua struttura di ultima generazione comprende interni fedelmente ricreati, a differenza dei primi modelli degli assaltatori. L'indossabilità è comoda e il casco è dotato di un modificatore vocale attivabile tramite pile stilo AA.

The Mandalorian Casco Elettronico

Indubbiamente, è uno dei prodotti più ambiti al momento. Sin dal suo debutto su Disney Plus, la serie TV The Mandalorian, con le sue due stagioni, ha presentato un personaggio affascinante e carismatico, riuscendo a catturare l'interesse come pochi altri. Il suo iconico casco in Beskar, fedele al suo stile mandaloriano, è ormai riconoscibile sia tra i fan di lunga data sia tra le nuove generazioni, che hanno imparato ad amare sia il protagonista sia il piccolo Grogu, soprannominato Baby Yoda. Sul nostro canale Youtube è disponibile la videorecensione del casco Mandaloriano.

Bo-Katan Kryze Casco Elettronico

Il casco a dimensioni reali di Bo-Katan Kryze è un'iconica aggiunta a qualsiasi collezione di Star Wars. Con decorazioni dettagliate, design ispirato alla serie, attacchi regolabili, imbottitura interna e luci elettroniche, gli appassionati possono ricreare le scene dalla galassia di Star Wars con questo eccezionale casco per roleplay. Il telemetro illuminato con heads-up display (HUD) è un'ulteriore funzione del casco, basta premere un pulsante per abbassare il telemetro, così da attivare 2 LED rossi che lampeggiano "per la caccia" e il LED bianco del display heads-up illuminato (HUD). Il design del casco è ispirato alla serie live-action in streaming su Disney+, The Mandalorian.

Darksaber Force FX Elite

L'ultimo grande prodotto di Hasbro, dopo il casco del Mandaloriano, è la mitica Darksaber Force FX. Questa versione, più accurata rispetto a quella precedente (rivolta ai bambini), appartiene alla stessa linea delle altre Spade Laser. Questa replica dell'antico artefatto mandaloriano è dotata di luci a LED e suoni ispirati alla serie TV. Viene venduta con un supporto per l'esposizione, che permette di mostrarla con o senza lama. Un'opportunità da non perdere! La videorecensione della Darksaber è disponibile sul nostro canale Youtube.

Obi-Wan Lightsaber Force FX Elite

Spada laser FX Elite di Obi-Wan Kenobi, una replica dell'arma utilizzata dal celebre personaggio nella saga di Star Wars. La spada laser FX Elite è dotata di effetti sonori e luminosi, che la rendono ancora più realistica e adatta per il gioco e il collezionismo. La serie "Star Wars The Black Series" propone una vasta gamma di prodotti legati all'universo di Star Wars, tra cui action figure, veicoli, accessori e altri oggetti da collezione. In sintesi, la spada laser FX Elite di Obi-Wan Kenobi rappresenta un'ottima scelta per tutti gli appassionati della saga di Star Wars che desiderano arricchire la propria collezione di oggetti legati all'universo creato da George Lucas.

Luke Skywalker Lightsaber Force FX Elite

La spada laser di Luke della serie The Black Series permetterà agli appassionati di Star Wars di rivivere le emozionanti battaglie e missioni della saga. Questa serie è caratterizzata dalla qualità e dal realismo che gli appassionati di Star Wars cercano. Grazie alla tecnologia LED avanzata della spada laser Force FX, i fan possono immaginare avventure e imprese ispirate alla galassia di Star Wars.

Rey Lightsaber Force FX Elite

Spada laser Force FX Elite di Rey Skywalker della serie Black Series di Star Wars. Questa spada laser è dotata di tecnologia LED avanzata ed effetti sonori ispirati all'universo di Star Wars, che la rendono molto realistica. Viene fornito anche un piedistallo per esporla. Inoltre, questa spada laser è la prima della serie Black Series ad avere una lama gialla, accensione tramite torsione, elsa in metallo che si illumina ed effetto fusione della punta della lama.

L'elsa in vero metallo presenta design e caratteristiche ispirati alla leggendaria spada laser di Rey Skywalker in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, come la parte in vero tessuto. La spada laser ha anche effetti ispirati all'universo di Star Wars, come l'effetto Scontro in Battaglia, l'accensione tramite torsione e il pulsante sull'elsa per attivare l'effetto di deflessione blaster e l'effetto di Fusione della Punta della spada.

Spade Laser e Caschi - La nostra scelta

Se il tuo budget non è illimitato e sei interessato solo ad alcuni degli oggetti presenti in questa lista, ti consigliamo di seguire il tuo istinto e scegliere quelli che ti attirano di più. Noi ti suggeriamo tre prodotti in particolare, scelti appositamente dalla nostra lista di Spade laser e Caschi: la spada laser di Darth Vader, perché il personaggio è senza dubbio uno dei più iconici dell'intera saga; il casco da pilota di Luke Skywalker (al momento non disponibile), che oltre ad essere comodo grazie alle imbottiture interne, riproduce luci e suoni (in lingua originale) che ti faranno sentire come se fossi veramente nella galassia lontana; il casco di The Mandalorian, che ha un design incredibile e sembra essere stato realizzato con il vero Beskar.

Ricorda che questi prodotti, anche se sono tecnicamente "giocattoli", sono di alta qualità sia nella manifattura che nella tiratura e potrebbero non essere disponibili per sempre. Quindi, come abbiamo già detto per i prodotti legati al mondo Marvel, non esitare troppo a lungo e goditi questi splendidi oggetti prima che diventino impossibili da trovare.