Matteo Garattoni

Recensisco, colleziono e venero action figure e gadget come se fossero reliquie sacre (per hobby, ovvio). Il mio superpotere? Ricordo a memoria ogni uscita di modellini dal '90 in poi, ma non chiedetemi cosa ho mangiato ieri. Sono un fan sfegatato dei Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball e di tutta quella gloriosa cultura pop anni '80. Grazie alle mie Soft Skill mi destreggio tra il montare video, creare grafiche, e altre milioni di cose che non sapevo nemmeno di saper fare fino a ieri. (Son pur sempre multipotenziale). Ah, ho due figli fantastici, e finalmente posso dire con convinzione: "I LEGO? Ma certo, sono per loro, mica per me..." (forse).