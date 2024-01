SSD ora a un SUPER PREZZO: solo 48€!

Nonostante i notebook più recenti siano tutti equipaggiati con degli ottimi SSD di ultima generazione, si può comunque intervenire dotandosi di un SSD di tipo SATA (a patto che il vostro computer sia compatibile). Si possono anche trovare delle offerte molto interessanti, come quella che riguarda Transcend NAND 3D 430S su Amazon: oggi, infatti, lo comprate a soli 48€, con un risparmio del 44% sul costo abituale.

SSD Transcend NAND 3D 430S, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Transcend 430S rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un sistema di storage veloce ed efficiente per il proprio laptop – a condizione che questo non sia obsoleto, al punto da risultare incompatibile con tale SSD. La versione da 512GB è attualmente in offerta, offrendo una capacità di lettura fino a 550 MB/s e scrittura fino a 480 MB/s, fornendo al vostro laptop il boost di performance necessario per aderire agli ultimi standard del settore.

Con un form factor ridotto, ideale per l'upgrade di laptop e dispositivi compatti senza comprometterne la portabilità, e con attenzione al consumo energetico attraverso la modalità DEVSLEEP che minimizza il consumo quando non in uso, questo SSD ha delle specifiche tecniche che gli permettono di distinguersi: la tecnologia NAND 3D e la cache DRAM DDR3 assicurano un'eccellente integrità dei dati, mentre le funzioni avanzate come i comandi S.M.A.R.T. e TRIM sono integrate.

Il formato M.2 Type 2242 gli permette di occupare pochissimo spazio nel corpo del vostro computer, offrendo prestazioni più che soddisfacenti per un upgrade di laptop che richiede un piccolo ma significativo miglioramento. In sintesi, se non siete pronti a passare a un nuovo notebook e desiderate prolungare la vita del vostro attuale laptop, l'SSD Transcend 430S vi garantirà prestazioni ottimali e reattività elevata. Considerando che anche la procedura di installazione è molto semplice, portare a casa questo SSD a soli 48€, con un risparmio del 44% rispetto al prezzo abituale, è un'offerta da non farsi sfuggire.

