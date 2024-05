SPLENDIDA Ford GT 2022 LEGO a 103€: da collezione!

Amate le auto da corsa LEGO? Ecco l'offerta di oggi sul set Ford GT 2022 LEGO, un kit che vi permetterà di rivivere l'emozione di costruire ogni dettaglio in scala 1:12 della celebre Ford GT 2022. Questo modello, con i suoi 1466 pezzi, presenta dettagli ispirati alla vera supercar, inclusi il motore V6 con pistoni mobili, le sospensioni indipendenti e lo sterzo frontale. È l'opportunità perfetta per dedicare tempo alla passione per le auto sportive, ampliando la vostra collezione con un pezzo da unico. Originariamente disponibile al prezzo di 119,99€, è ora offerto a 102,99€, permettendovi di risparmiare il 14%. Non perdete l'occasione di aggiungere questo pezzo da collezione alla vostra casa o ufficio.

Ford GT 2022 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Ford GT 2022 LEGO è l'acquisto ideale per gli appassionati di automobilismo e delle celebri supercar, desiderosi di immergersi in una sfida costruttiva avvincente. Con i suoi 1.466 pezzi, offre anche l'opportunità di possedere un modellino di grande qualità, riproduzione fedele della Ford GT 2022. Gli amanti delle auto sportive troveranno in questo set un vero gioiello da aggiungere alla loro collezione grazie ai dettagli sorprendenti come il motore V6 con pistoni mobili, sospensioni indipendenti, sterzo frontale, e altre caratteristiche autentiche come la trazione posteriore con differenziale e l'alettone regolabile.

Il design, caratterizzato dal classico colore blu scuro abbinato a strisce bianche, crea un pezzo da esposizione impressionante per ogni appassionato di auto, rendendolo un elemento decorativo raffinato per ogni ambiente. Completano l'offerta le istruzioni per la costruzione disponibili tramite l'app LEGO Builder, rendendo il montaggio un'esperienza fluida e interattiva. Il modello misura 9 cm di altezza, 39 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.

Con un prezzo ridotto da 119,99€ a 102,99€, la Ford GT 2022 LEGO rappresenta un'affascinante opportunità sia per gli amanti dei mattoncini che per gli appassionati delle supercar. Le sue caratteristiche, l'estetica suggestiva e fedeltà al modello originale, lo rendono un acquisto consigliatissimo per espandere la propria collezione con un pezzo di eccezionale bellezza e complessità tecnica.

