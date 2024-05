Speaker GravaStar Mars Pro a 190€ con design futuristico!

Se state pensando di acquistae una cassa Bluetooth portatile, Amazon vi presenta oggi lo speaker GravaStar Mars Pro, dal design robotico e funzionalità all'avanguardia. Originariamente proposto a 199€, è ora disponibile a soli 189,95€. Con una potenza di 20W, questo altoparlante senza fili garantisce fino a 15 ore di riproduzione musicale. Dotato di tecnologia Bluetooth 5.0 per una connessione veloce e stabile, offre anche la possibilità di collegare due Mars Pro per un'esperienza stereo senza fili a 360 gradi. Il suo corpo in lega di zinco e sei colori luminosi che cambiando al ritmo della musica, rendono lo speaker GravaStar Mars Pro l'ideale per ogni occasione, dal gioco alle feste con gli amici.

Speaker GravaStar Mars Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie al suo sistema Dual Speaker da 20 Watt, garantisce una riproduzione audio di alta qualità, bilanciata ed equilibrata su tutte le bande di frequenza, facendone la scelta perfetta per gli appassionati di musica che cercano un'esperienza sonora senza pari. Inoltre, il supporto del Tandem Stereo senza fili fornisce un suono a 360 gradi, ideale per chi ama ascoltare la musica in movimento o in ambienti ampi senza rinunciare alla fedeltà audio.

Lo speaker GravaStar Mars Pro offre anche una durata della batteria eccezionale di 15 ore e una connettività Bluetooth 5.0 affidabile, rendendolo perfetto per lunghe sessioni musicali, sia in interni che in esterni. Il design innovativo e i materiali di alta qualità, come la lega di zinco, lo rendono inoltre un pezzo da collezione unico per gli amanti del design e del gaming. Se siete alla ricerca di un regalo speciale per un amante della musica o per un appassionato di videogiochi che desidera potenziare l'audio del proprio setup, lo speaker GravaStar Mars Pro rappresenta un'opzione di grande valore e di sicuro impatto.

Lo speaker GravaStar Mars Pro è un'opzione notevole per chi cerca un dispositivo audio portatile con qualità sonora superba e design accattivante. Con la sua batteria a lunga durata, connettività avanzata e estetica unica, rappresenta un acquisto consigliato per migliorare l'esperienza audio in qualsiasi contesto. Oggi lo trovate su Amazon a 189,95€.

Vedi offerta su Amazon