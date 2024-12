Speaker Bose Micro a 69€: portalo ovunque, non ha paura di niente!

Se stai cercando uno speaker Bluetooth compatto, potente e resistente, il Bose SoundLink Micro è la scelta perfetta per te. Con il suo design e una qualità del suono sorprendentemente potente, questo piccolo gioiello è progettato per offrirti un'esperienza musicale senza pari, ovunque tu vada. Se stai facendo un'escursione, una grigliata all'aperto, o semplicemente nel relax di casa, il SoundLink Micro è il compagno ideale per ogni situazione. E oggi è in offerta a 69€ invece di 129,95€ con lo sconto del 47%.

Nonostante le sue dimensioni compatte, questo speaker produce un suono potente, cristallino e sorprendentemente profondo. Grazie al trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi, il SoundLink Micro offre bassi incredibilmente ricchi e una qualità audio bilanciata che sorprende anche i più esigenti. Il suo cinturino in silicone resistente agli strappi è pensato per offrire una soluzione pratica e sicura per trasportarlo ovunque. Realizzato con materiali robusti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, è progettato per resistere agli urti, alle ammaccature, alle incrinature e ai graffi.

Il Bose SoundLink Micro è stato rigorosamente testato per soddisfare gli standard IP67, il che significa che è impermeabile e a prova di polvere. Può resistere senza problemi all'esposizione a liquidi, polvere e temperature estreme, il che lo rende perfetto per l'uso all'aperto,in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia. Dotato di una batteria agli ioni di litio, offre fino a 6 ore di musica continua, permettendoti di goderti la tua playlist per tutta la giornata senza doverlo ricaricare frequentemente. E se la batteria si scarica, puoi ricaricarlo facilmente tramite il cavo micro-USB incluso.

Il Bose SoundLink Micro è la scelta ideale per chi ama ascoltare la musica in movimento. Non importa dove ti porti la tua giornata, questo speaker Bose ti garantirà sempre un suono potente e chiaro. Se stai cercando un altoparlante pronto a tutto, dal sole alla pioggia, dal parco alla piscina, il Bose SoundLink Micro è il compagno che fa per te. Oggi lo trovi in offerta a 69€ invece di 129,95€ con lo sconto del 47%.