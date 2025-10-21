Takara Tomy ha ufficialmente aperto i preordini per l’MPG-19 Soundwave, la nuova straordinaria aggiunta alla prestigiosa linea Transformers MPG (Masterpiece G). Si tratta di un tributo di altissimo livello a uno dei personaggi più iconici dell’universo Transformers, capace di unire nostalgia, ingegneria moderna e design raffinato in una figure da collezione di qualità premium.

Soundwave MPG-19 Masterpiece - Takara Tomy

Soundwave è da sempre una delle presenze più amate e riconoscibili del franchise. Nell’universo narrativo dei Transformers, è il fidato luogotenente di Megatron, leader dei Decepticon, e rappresenta l’intelligenza analitica e strategica del gruppo. Taciturno e preciso, è celebre per la sua capacità di registrare, analizzare e colpire con fredda efficienza, incarnando alla perfezione la figura del nemico silenzioso ma letale.

La linea MPG, inaugurata nel 2022 con i celebri Trainbots di The Headmasters — capaci di fondersi nel gigantesco Raiden — ha segnato una nuova era per la serie Masterpiece, grazie alla collaborazione con TOMIX e alle licenze ferroviarie ufficiali. Negli anni successivi, Takara Tomy ha ampliato la gamma con figure come Ginrai (2024), Godbomber (2025) e versioni rinnovate di personaggi leggendari come Jetfire e Shattered Glass Optimus Prime. Dopo la chiusura della storica linea Masterpiece nel 2024, la serie MPG è diventata il nuovo standard per le figure Transformers di fascia alta.

L’MPG-19 Soundwave eredita perfettamente questa filosofia, combinando fedeltà al design originale G1 con un’eccezionale ingegneria meccanica. Il robot presenta proporzioni equilibrate, colorazione azzurro mare metallico e dettagli realistici che riproducono con precisione l’aspetto del personaggio nella serie animata degli anni ’80. Come nella tradizione, Soundwave può trasformarsi nel suo iconico walkman, completamente funzionante come “tape deck” e compatibile con le cassette trasformabili, tra cui Laserbeak, inclusa nel set con una trasformazione completa nella sua forma di uccello meccanico.

Il set sarà arricchito da numerosi accessori: blaster principale con effetto di fuoco rimovibile, Energon cubes translucidi, cassette intercambiabili, parti per la modalità tape deck, oltre al manuale illustrato e alla scheda tecnica in stile retrò.

Prezzo e data di uscita

Realizzato con materiali di prima qualità, l’MPG-19 vanta plastiche lucide, giunture metalliche e una finitura satinata che valorizza ogni dettaglio. La distribuzione è prevista per novembre 2026, con arrivo sul mercato italiano tramite Cosmic Group. Il prezzo indicativo sarà di 190,00 euro, una cifra che riflette l’altissimo livello di qualità e la cura maniacale che da sempre contraddistingue le produzioni Takara Tomy.