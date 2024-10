Sottocosto Unieuro: tantissimi prodotti con SCONTI INCREDIBILI!

Unieuro ha recentemente lanciato le sue imperdibili offerte Sottocosto, che consentono ai clienti di approfittare di sconti davvero vantaggiosi su un'ampia selezione di prodotti tech, inclusi articoli per il gaming, fino al 13 ottobre.

Vedi offerte su Unieuro

In questa promozione speciale, Unieuro propone prezzi estremamente competitivi, con una vasta scelta di prodotti scontati, comprese alcune delle migliori TV per il gaming. Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire tutti gli articoli in offerta, accessibili facilmente tramite il link fornito in fondo.

Tra le tante offerte, spicca Samsung Q70D QLED 4K da 55”, una smart TV di ultima generazione che offre un'esperienza visiva eccezionale grazie alla tecnologia QLED. Dotata di un Quantum Processor 4K, garantisce immagini nitide e dettagliate, con un notevole 4K AI Upscaling che migliora la qualità dei contenuti a risoluzione inferiore. Il design AirSlim la rende elegante e sottile, perfetta per qualsiasi ambiente. Inoltre, la funzione OTS Lite offre un audio coinvolgente, migliorando l'esperienza cinematografica. Con connettività Wi-Fi integrata, questa TV permette l'accesso a una vasta gamma di contenuti in streaming e applicazioni.

Inoltre, il sottocosto Unieuro propone anche Nintendo Switch OLED al prezzo speciale di 299,90€, con uno sconto del 14% sul prezzo di listino. Con un display OLED da 7 pollici, i colori sono vibranti e i contrasti sono più profondi, rendendo ogni gioco visivamente straordinario. La console è dotata di una maggiore capacità di archiviazione, con 64 GB di memoria interna, e di un supporto regolabile più ampio per una migliore stabilità durante il gioco in modalità tabletop. Inoltre, l'audio è migliorato, e offre suoni più ricchi durante il gioco in modalità portatile.

Insomma, le offerte del sottocosto Unieuro sono tantissime e da non lasciarsi scappare! Date un'occhiata al volantino per trovare ciò di cui avete bisogno: avete tempo fino al 13 ottobre per aggiudicarvi i migliori prodotti a prezzo scontato!

