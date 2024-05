MINIMO STORICO! Sony INZONE M3, il monitor ideale per PS5 a -100€

Se state cercando uno dei migliori monitor da gaming per giocare su PS5 e PC, non potete lasciarvi scappare questa offerta della Gaming Week per rsiparmiare sull'acquisto di Sony INZONE M3. Grazie a uno sconto del 25%, torna al suo prezzo più basso di sempre di soli 399,99€! Con il suo schermo da 27 pollici FHD a 240Hz e un tempo di risposta di 1ms, questo monitor è perfetto per i giocatori che vogliono ottenere un'esperienza di gioco fluida e tempi di risposta rapidissimi. Dotato di funzionalità avanzate per massimizzare la visibilità dei nemici e la possibilità di regolare altezza e inclinazione, INZONE M3 si adatta perfettamente a ogni configurazione di gioco. Ideale per PS5, supporta la mappatura automatica delle tonalità HDR, che garantisce un'esperienza ottimizzata sia durante il gioco che nella visione di film.

Monitor gaming Sony INZONE M3 da 27 pollici, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Sony INZONE M3, con il suo schermo da 27 pollici, è la scelta ideale per gli appassionati di videogiochi che vogliono migliorare la propria esperienza di gioco grazie a tecnologie di visualizzazione all'avanguardia. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di 1ms, offre una qualità dell'immagine eccezionale che consente ai giocatori di godere di immagini estremamente fluide e reattive per un vantaggio competitivo. È particolarmente raccomandato agli utenti PS5, poiché in grado di offrire una lunga serie di funzionalità esclusive che potenziano ulteriormente l'esperienza di gioco su console. La modalità immagine FPS e la funzione Mirino sono progettate per ottimizzare la visibilità e la precisione, essenziali nei giochi competitivi. Inoltre, il design sottile e la possibilità di regolare altezza e inclinazione rendono questo monitor la soluzione perfetta per chi cerca un setup da gioco ergonomico e spazioso.

Per chi cerca un'esperienza di gioco immersiva con dettagli nitidi e colori vibranti, il monitor Sony INZONE M3 offre una tecnologia HDR e un'ottimizzazione automatica delle impostazioni HDR progettate appostiamente per PS5.

Il monitor gaming Sony INZONE M3 offre una tecnologia all'avanguardia perfetta per i giocatori che cercano prestazioni elevate, arricchite da funzioni esclusive per PS5. Con un prezzo ridotto da 399,99€ a 299,00€, questo monitor rappresenta un'opportunità da non perdere per i giocatori che desiderano migliorare la propria configurazione di gioco a un prezzo speciale.

Vedi offerta su Amazon