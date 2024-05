Sconto di 200€ sulla Sony Alpha 7M2K, splendida full-frame

Se siete alla ricerca di una macchina fotografica versatile per migliorare la vostra passione per la fotografia, superando ampiamente le capacità dei migliori smartphone, la Sony Alpha 7M2K è una delle migliori opzioni disponibili. Questa mirrorless di Sony è particolarmente interessante se il vostro budget si allinea con l'offerta di oggi su Amazon: attualmente, è scontata di 200€ e viene venduta a 1.199€, inclusa di un kit con obiettivo intercambiabile SEL 28-70mm.

Sony Alpha 7M2K con kit, chi dovrebbe acquistarla?

Con le sue specifiche tecniche avanzate, la Sony Alpha 7M2K è rivolta soprattutto ai fotografi professionisti che cercano una mirrorless leggera e compatta senza compromettere la qualità dell'immagine. Con il suo sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, questa mirrorless offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, il che la rende perfetta per chi vuole catturare dettagli eccezionali e una vasta gamma dinamica.

La stabilizzazione integrata a 5 assi consente di ottenere scatti nitidi e video fluidi, anche in movimento o con lunghe esposizioni senza l'uso di un treppiede. Il kit con obiettivo SEL 28-70mm aggiunge ulteriore versatilità, coprendo una gamma di scene da ritratti a paesaggi, rendendolo un investimento eccellente per chi desidera esplorare diversi generi fotografici senza dover acquistare immediatamente ulteriori obiettivi.

Inoltre, per gli appassionati di video, la capacità di registrazione in 1080p e la presenza di un processore di immagini BIONZ X che offre una resa dei colori superiore e dettagli raffinati, rendono la Sony Alpha 7M2K una scelta di grande valore. La fotocamera è anche dotata di un rapido sistema AF ibrido (se siete amanti di video e foto, saprete già che l'autofocus delle macchine Sony ha ben pochi rivali), ideale per catturare momenti fugaci con precisione. Al prezzo attuale, che vi permette di risparmiare 200€, si tratta insomma di un acquisto davvero interessante per far fare il salto di qualità alle vostre foto.

