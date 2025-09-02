È ufficialmente aperta la biglietteria di Lucca Comics & Games 2025 – FRENCH KISS. Da oggi è possibile acquistare biglietti giornalieri e abbonamenti per partecipare alla manifestazione, fino a un massimo di 80.000 ingressi al giorno.

Tutto quello che c’è da sapere sui biglietti

Sul sito luccacomicsandgames.ticketone.it sono disponibili tutte le informazioni su prezzi, modalità di acquisto e tipologie di biglietti:

Print@Home – Stampa@Casa : scaricabile dall’area personale TicketOne e valido anche in formato digitale. Braccialetto da ritirare ai welcome desk.

: scaricabile dall’area personale TicketOne e valido anche in formato digitale. Braccialetto da ritirare ai welcome desk. E-Ticket : biglietto digitale da mostrare via smartphone. Necessario il ritiro del braccialetto.

: biglietto digitale da mostrare via smartphone. Necessario il ritiro del braccialetto. Opzione “Salta il welcome desk” : biglietto e braccialetto consegnati direttamente a casa per gli acquisti online entro il 16 ottobre.

: biglietto e braccialetto consegnati direttamente a casa per gli acquisti online entro il 16 ottobre. Level Up Fan : i biglietti “dai super poteri” che danno accesso a servizi extra, gadget esclusivi e momenti speciali con gli ospiti. Quest’anno disponibili in contemporanea con l’apertura della biglietteria ordinaria (massimo 4 per account). Il costo è di 590,00 euro per i 5 giorni di festival. C’è anche un’opzione a 670,00 euro che prevedere un parcheggio riservato.

: i biglietti “dai super poteri” che danno accesso a servizi extra, gadget esclusivi e momenti speciali con gli ospiti. Quest’anno disponibili in contemporanea con l’apertura della biglietteria ordinaria (massimo 4 per account). Il costo è di 590,00 euro per i 5 giorni di festival. C’è anche un’opzione a 670,00 euro che prevedere un parcheggio riservato. Abbonamenti 3, 4 e 5 giorni: includono la spedizione a casa di biglietti e braccialetti per gli ordini entro il 16 ottobre.

Quanto costano i biglietti di Lucca Comics & Games 2025

Ecco i prezzi dei biglietti per le singole giornate e degli abbonamenti per più giorni, così come comunicati ufficialmente da Lucca Comics & Games (al costo di ogni tipo di biglietto vanno aggiunti 2 euro per la prevendita e 1 di commissione – per l’abbonamento di 5 giorni la prevendita è di 2,60 euro e la commissione è di 1,40 euro). Ogni persona può acquistare fino a un massimo di 5 biglietti.

Acquista i biglietti singoli per Lucca Comics & Games 2025

Acquista gli abbonamenti per Lucca Comics & Games 2025

intero mercoledì 29 ottobre: € 23,00

intero giovedì 30 ottobre : € 26,00

intero venerdì 31 novembre: € 30,00

intero sabato 1 novembre: € 30,00

intero domenica 2 novembre: € 28,00

abbonamento 2 giorni mer+gio: € 37,00

abbonamento 2 giorni gio+ven: € 45,00

abbonamento 2 giorni ven+sab: € 53,00

abbonamento 2 giorni sab+dom: € 53,00

abbonamento 3 giorni mer+gio+ven: € 58,00

abbonamento 3 giorni gio+ven+sab: € 70,00

abbonamento 3 giorni ven+sab+dom: € 73,00

abbonamento 4 giorni mer+gio+ven+sab: € 80,00

abbonamento 4 giorni gio+ven+sab+dom: € 80,00

abbonamento 5 giorni: € 91,00

Dal 1° ottobre biglietti e abbonamenti saranno acquistabili anche nei punti vendita TicketOne in tutta Italia. Nei punti GOLD sarà possibile ritirare subito i braccialetti.

Welcome desk e braccialetti

Il biglietto è valido solo insieme al braccialetto. I welcome desk saranno attivi dal 29 ottobre al 2 novembre (ore 6.30 – 18.30), con un’apertura anticipata il 28 ottobre al Baluardo San Regolo. Chi riceve già a casa il braccialetto non dovrà passare dai welcome desk.

Agevolazioni e convenzioni

Carta Cultura e Carta del Docente : biglietti acquistabili anche con queste modalità.

Gruppi e comitive : da 20 persone in su, biglietti a prezzo ridotto e spedizione unica a casa del referente, con un ingresso omaggio ogni 20 paganti. Disponibile anche l’opzione Eventi in Bus.

Persone con disabilità : biglietti omaggio giornalieri e ridotti per accompagnatori, con possibilità di ricevere biglietti e braccialetti direttamente a casa.

Under 10: ingresso gratuito per i nati dal 1° gennaio 2016 in poi, accompagnati da un adulto pagante.

Servizi aggiuntivi

Eventi in Bus : biglietto + viaggio A/R per Lucca, con possibilità di pacchetti che includono soggiorno in hotel.

Parcheggi : prenotabili online tramite il servizio dedicato di Lucca Plus.

Concerti: musica protagonista con due truck musicali al Giardino degli Osservanti e in Piazzale Verdi, oltre agli eventi serali al Pala eSports e al Teatro del Giglio.

La nuova app “LuccaCG Assistant”

Novità di quest’anno è l’app ufficiale LuccaCG Assistant, attiva tutto l’anno con notizie, contenuti esclusivi, mappe interattive, prenotazioni eventi e funzioni social per creare gruppi con gli amici. Un compagno digitale che accompagnerà i visitatori ben oltre i giorni del festival, con aggiornamenti e sorprese nei mesi a venire.