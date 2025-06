L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games si preannuncia esplosiva, con l’arrivo di ospiti di livello internazionale e un programma ricco di eventi imperdibili.

L’annuncio è arrivato “come un fulmine dal cielo”: Tetsuo Hara, leggendario autore di Hokuto no Ken (di cui trovate manga su Amazon), sarà ospite a Lucca dal 30 ottobre al 2 novembre.

Per la prima volta in Italia, parteciperà a incontri, firmacopie e conferenze. Una mostra monografica a lui dedicata, allestita nella Chiesa dei Servi (25 ottobre – 2 novembre), esporrà oltre 100 tavole originali e merchandising esclusivo.

Grazie alla collaborazione con Panini Comics, COAMIX Inc. e Animeimport, i fan potranno omaggiare l’uomo che ha dato vita all’iconico Kenshiro.

Insieme a Star Comics e Crunchyroll, arriveranno anche Kei Urana e Hideyoshi Andou, autori del manga Gachiakuta, nominato ai Kodansha Awards. Tra incontri e firmacopie, i due saranno a Lucca dal 31 ottobre al 2 novembre per presentare questa serie dallo stile unico, in attesa dell’anime in uscita a luglio 2025.

Non mancheranno i grandi nomi del fumetto italiano. Zerocalcare, Leo Ortolani, Milo Manara, Zuzu e molti altri incontreranno il pubblico tra presentazioni e firmacopie. Da segnalare anche la nuova opera Odissea di Manara e Tapum di Ortolani.

Torna anche Guy Delisle, autore canadese noto per i suoi diari di viaggio a fumetti, in collaborazione con Rizzoli Lizard. Atteso anche Ariel Olivetti, illustratore argentino dallo stile inconfondibile, ospite al Padiglione Giglio con le sue interpretazioni di eroi Marvel, DC e Magic: The Gathering.

Ma non solo: Mike Richardson, fondatore di Dark Horse, e David Scroggy, figura storica dell’editore, saranno a Lucca per raccontare decenni di editoria indipendente americana.

Infine, spazio anche alla musica con Elio e le Storie Tese, che presenteranno il loro libro fotografico FOTO il 29 e 30 ottobre con tutto il loro stile inconfondibile.

Un’edizione che unisce mito, contemporaneità e ironia, rendendo Lucca 2025 un appuntamento da non perdere, anche per gli amanti dei videogiochi e del fantasy in generale, passando anche per i giochi da tavolo.