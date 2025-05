[SONDAGGIO] Ti piacciono film e serie TV sui videogiochi?

Di anno in anno, gli adattamenti dei videogiochi ad altre forme mediali sono diventati sempre più presenti e costanti: si tratta di un modo, per i produttori di videogame, di far arrivare anche ad altri pubblici (e quindi ad altre forme di monetizzazione) le loro proprietà intellettuali più amate, con risultati più o meno riusciti a seconda dei casi.

La serie TV di The Last of Us, ad esempio, è una di quelle che sta tenendo più banco in queste settimane, con i giocatori che si preparano a vivere la storia di Abby nella prossima. È solo di qualche ora fa anche la conferma di un adattamento filmico di Elden Ring – che allunga una lunghissima lista di sbarchi al cinema dei videogame, tra Uncharted, Gran Turismo, il futuro adattamento di Death Stranding, il film di Assassin's Creed e i film ormai cult di Tomb Raider con Angelina Jolie.

Anche Nintendo, come PlayStation, ha prestato grande attenzione al mondo degli adattamenti: il suo film di Super Mario è stato un successo, siamo tutti in attesa di scoprire di più sulla pellicola di The Legend of Zelda. E, quasi a sorpresa, anche il film di Minecraft è diventato un fenomeno, con incassi da far girare la testa.

Insomma, i tempi del primo film di Super Mario (sapete di quale sto parlando, sì) sembrano lontanissimi: anche nella serialità, con opere come Arcane, i videogame sono riusciti a farsi apprezzare o a far discutere (alcuni adattamenti di Resident Evil non sono stati proprio a fuoco) e sono diventati una costante.

Siamo quindi curiosi di chiedere quale sia il vostro rapporto con questi adattamenti: vi incuriosiscono o potreste vivere benissimo senza? Di solito andate a vedere il film di un videogioco che amate, o per voi è qualcosa di completamente trascurabile?

Fatecelo sapere nel nostro sondaggio!

