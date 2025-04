Un Film Minecraft ha già battuto un record storico

Nonostante il primo trailer ufficiale abbia lasciato molti appassionati perplessi e nonostante dalla stampa siano arrivate numerose critiche, Un Film Minecraft sta riuscendo a smentire tutti e imporsi come nuovo campione d'incassi al botteghino.

L'adattamento live-action del celebre fenomeno di Mojang (che trovate invece su Amazon) ha fatto il suo esordio nei cinema statunitensi durante lo scorso fine settimana, ottenendo risultati così impressionanti da avergli fatto battere un record per i film tratti dai videogiochi.

Come segnalato da Variety, Un Film Minecraft ha già incassato 157 milioni di dollari nel weekend di apertura statunitense: il precedente record per un film tratto dai videogiochi apparteneva a Super Mario Bros. Il Film, che invece si era fermato a 146 milioni.

Il film prodotto da Illumination e Nintendo detiene ancora il record di apertura a livello internazionale, ma il risultato conferma l'enorme appeal di Minecraft tra i videogiocatori, soprattutto negli Stati Uniti.

Come sottolineavo in apertura, le recensioni della critica non sono state affatto positive, tuttavia è chiaro che film del genere non intendono puntare a essere ricordati come film dell'anno, ma solo attirare i fan del leggendario videogioco. Cosa che Un Film Minecraft sta facendo benissimo, a quanto pare.

Secondo quanto dichiarato dal consulente cinematografico David A. Gross, il film sta attirando l'attenzione di un pubblico vasto di ogni fascia d'età, dai più piccoli fino agli adulti: quando una produzione cinematografica guadagna terreno così velocemente, diventa un fenomeno di massa davvero difficile da frenare.

E il suo successo rappresenta un'ottima notizia anche per l'industria cinematografica, dato che le sale statunitensi non avevano ancora avuto un film di così grande successo nel corso del 2025.

Questi risultati danno praticamente per scontato che prima o poi ne verrà prodotto un sequel: del resto, il regista ha già anticipato che ci sono tantissime possibilità ancora da esplorare.

Numeri che sanno anche di rivincita per Jack Black, la star che interpreta Steve e che ha sempre difeso a spada tratta il film dalle critiche.