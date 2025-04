Il film di Death Stranding sarà «incredibile e strano»

Hideo Kojima ha finalmente rotto il silenzio sul film di Death Stranding, attualmente in lavorazione presso lo studio A24, e lo ha fatto nel modo più "Kojimiano" possibile.

Il creatore del cult uscito originariamente su PS4 (e che trovate su Amazon) promettendo un’esperienza strana e incredibile. Esattamente quello che ci si aspetterebbe da lui.

Durante una recente intervista al programma Koji10, Kojima ha elogiato il regista Michael Sarnoski, noto per A Quiet Place: Day One, definendolo «intelligente, di buon gusto e una persona gentile».

Ha anche sottolineato che Sarnoski ha giocato a Death Stranding e Metal Gear Solid 1, e stava per cimentarsi anche con MGS2 e MGS3. ma Kojima lo ha fermato.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il motivo? «Non volevo che si influenzasse troppo. Il film deve essere qualcosa di diverso», ha lasciato intendere. Kojima ha anche affermato che Sarnoski non sembra una persona tipica di Hollywood, il che, nel contesto di un film su Death Stranding, suona quasi come un complimento tecnico.

Kojima ha ribadito di non voler dirigere personalmente il film, perché attualmente impegnato su ben tre progetti diversi, ma seguirà da vicino trama e supervisione creativa. «Per me Death Stranding è sempre stato pensato come videogioco, non come film. È mio figlio. Ma voglio che questo progetto cinematografico sia qualcosa che gli appassionati di cinema possano amare davvero,» ha detto.

Quando lo vedremo? Al momento non ci sono dettagli ufficiali sulla data di uscita, ma considerando il coinvolgimento di A24 e lo stile unico che ci si aspetta, è chiaro che non sarà un adattamento banale. E se conoscete Kojima, sapete che il confine tra cinema e videogioco sarà probabilmente inesistente.

Insomma, se Sarnoski saprà catturare l’atmosfera malinconica, aliena e profondamente umana di Death Stranding, potremmo trovarci davanti a uno dei film videoludici più interessanti di sempre. Speriamo solo che i BB non piangano troppo in sala.

Vi ricordo anche che, in attesa del debutto di fine giugno, SpazioGames è volato negli studi di Kojima Productions per provare con mano Death Stranding 2: On the Beach.