[SONDAGGIO] Comprerete qualcosa durante la Festa delle Offerte Prime?

Amazon ha annunciato le date della Festa delle Offerte Prime 2024, fissata per l’8 e 9 ottobre. In queste due giornate, i membri Amazon Prime potranno accedere a una vasta gamma di sconti imperdibili su migliaia di prodotti, dai dispositivi elettronici agli articoli di moda, fino agli elettrodomestici e ai giocattoli. Quest’evento anticipa le promozioni del Black Friday, previsto per novembre, offrendo ai clienti l’opportunità di risparmiare su una selezione di articoli desiderati, inclusi prodotti di brand famosi e creazioni di piccole e medie imprese​.

Per partecipare alla Festa delle Offerte Prime, è necessario avere un account Amazon Prime. Se ancora non siete abbonati, potete iscrivervi e godere di un mese gratuito, con accesso alle offerte esclusive, spedizioni rapide e contenuti in streaming su Prime Video. Questa è la vostra occasione per scoprire i migliori affari, sfruttando i vantaggi dell’abbonamento e risparmiando in anticipo sui regali di Natale. Gli sconti inizieranno subito dopo la mezzanotte dell’8 ottobre e proseguiranno fino alle 23:59 del 9 ottobre, rendendo essenziali la puntualità e la preparazione​.

Prova Amazon Prime GRATIS per un mese

Festa delle Offerte Prime 2024, avete intenzione di acquistare qualcosa?

Vi invitiamo a partecipare al nostro sondaggio e a condividere le vostre intenzioni di acquisto. Che si tratti di collegarsi a mezzanotte per monitorare le offerte o di aspettare gli ultimi momenti per valutare le promozioni, ci interessa sapere come vi preparerete per questa due giorni di shopping intensivo. Il sondaggio sarà aperto fino al 13 ottobre, quindi avete ancora qualche giorno per farci sapere se approfitterete degli sconti Amazon o se preferirete attendere le offerte del Black Friday​.

Comprerai qualcosa durante la Festa delle Offerte Prime? Sì, sarò online a mezzanotte per controllare le offerte (17%) Sì, ma aspetterò fino all'ultimo (0%) Dipende da quali prodotti saranno in offerta (58%) No, aspetterò il Black Friday (8%) Sì, mi porterò avanti coi regali di Natale (0%) No, preferisco non spendere soldi (17%) Vota Scade fra tra 5 giorni Totale voti: 12 Vuoi cambiare la tua risposta?

Festa delle Offerte Prime 2024, come prepararsi?

Se volete essere pronti a cogliere le migliori offerte Amazon, vi suggeriamo alcuni accorgimenti per ottimizzare il vostro shopping. Prima di tutto, iscrivetevi ad Amazon Prime per poter accedere alle promozioni esclusive. Attivate le notifiche per monitorare i prodotti desiderati e consultate il nostro portale, dove pubblicheremo le migliori offerte in tempo reale durante la Festa delle Offerte Prime. Per non perdere nessuno sconto, restate aggiornati sui nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ai prodotti tecnologici e al fashion​(

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per fare acquisti online con sconti vantaggiosi. La Festa delle Offerte Prime è l’evento perfetto per chi vuole risparmiare anticipando i regali di Natale, oppure semplicemente per chi ha da tempo un articolo nella lista dei desideri e aspetta l’offerta giusta. Il conto alla rovescia è iniziato, e il vostro carrello potrebbe riempirsi di affari incredibili già dall’8 ottobre.