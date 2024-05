Solo 45€ per questo controller per smartphone: -35%!

Se state pensando di acquistare un utile controller per smartphone, è ora disponibile su Amazon il modello di ShanWan per Android/iOS al prezzo di 45,49€ invece di 69,99€ con lo sconto del 35%. Questo controller supporta piattaforme come Xbox Game Pass Ultimate, Steam Link, Geforce Now, Apple Arcade e MFi, oltre a centinaia di giochi mobili. Con il suo joystick regolabile, pulsanti maggiorati e funzioni assegnabili, è progettato per migliorare l'esperienza di gioco mobile. Grazie alla sua capacità di connessione Bluetooth rapida e alla compatibilità con telefoni da 13 cm a 17 cm senza rimuovere la custodia, rappresenta una soluzione ideale per gli appassionati di gaming su smartphone.

Controller per smartphone di ShanWan, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller per smartphone di ShanWan è l'accessorio ideale per gli appassionati che desiderano un'esperienza di gioco migliorata sui propri dispositivi Android o iOS. Progettato per supportare una vasta gamma di titoli, inclusi quelli su piattaforme come Xbox Game Pass Ultimate, Steam Link, GeForce Now, Apple Arcade e giochi MFi, si rivela una scelta eccellente per chi cerca di espandere le proprie opzioni oltre i limiti del touchscreen. Grazie alla leva di manovra regolabile, gli utenti possono trovare la posizione perfetta per lunghi periodi di gioco senza affaticare le mani, un must per chi dedica ore alla propria passione.

Con pulsanti più grandi e la possibilità di assegnare comandi personalizzati, è particolarmente adatto a chi ha mani grandi o preferisce una configurazione più personalizzata per i propri giochi preferiti. La facilità di connessione tramite Bluetooth e l'auto-spegnimento dopo 15 minuti di inattività garantiscono sia comodità che risparmio energetico. La compatibilità con telefoni di diverse dimensioni, senza la necessità di rimuovere la custodia, lo rende un accessorio versatile e indispensabile per tutti gli utenti alla ricerca di un'esperienza di gioco più coinvolgente e confortevole.

Con un prezzo di 45,49€ invece di 69,99€, questo controller per smartphone rappresenta un'ottima opzione per chi cerca un'esperienza di gioco elevata, confortevole e personalizzabile. L'ampia compatibilità con titoli e piattaforme lo rende un acquisto versatile, ideale per diversificare le sessioni e sfruttare al meglio le capacità del proprio smartphone. Raccomandiamo l'acquisto di questo controller per il suo design intelligente e la facilità di utilizzo.

Vedi offerta su Amazon