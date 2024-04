Date un tocco di colore alla vostra Xbox Series X spendendo solo 24€!

Nelle scorse ore ha preso il via la Amazon Gaming Week e in questa giornata vi stiamo segnalando le più interessanti offerte dedicate proprio a noi videogiocatori. Tra queste e gli accessori da gioco coinvolti, spicca il supporto per Xbox Series X di Venom, ora disponibile su Amazon a soli 24,88€ anziché 34,99€, un prezzo già scontato rispetto al suo valore iniziale di poco meno di 30 euro!

Supporto per Xbox Series X Venom, chi dovrebbe acquistarlo?

Il supporto per Xbox Series X di Venom è una scelta eccellente per gli appassionati di gaming che vogliono personalizzare la loro console Microsoft aggiungendo uno stand per il posizionamento verticale. Questo stand non solo migliora la stabilità della console – che è in realtà già molto stabile di per sé in verticale – ma offre anche ingressi USB aggiuntivi, inclusa una porta di tipo C, per collegare altri dispositivi senza compromettere la funzionalità. Inoltre, la sua struttura permette un accesso completo a tutte le porte e le funzioni della console, compresa la ventilazione, garantendo un'esperienza di gioco impeccabile!

Inoltre, il supporto è progettato per valorizzare l'estetica della console grazie al sistema di illuminazione a LED multicolore, offrendo diverse opzioni di personalizzazione con 7 colori selezionabili, tra cui il classico verde caratteristico del brand Xbox. La luminosità è regolabile e un pratico pulsante on/off consente di spegnere le luci senza dover scollegare la console.

Con un prezzo così conveniente di soli 24,88€, questo supporto per Xbox Series X rappresenta una scelta ideale per chi desidera arricchire la propria postazione da gioco con un prodotto esteticamente piacevole e dalle ottime funzionalità.

