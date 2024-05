SIMPATICISSIMO caricatore USB-C GravaStar Delta35 a 24€!

Può un caricatore USB-C essere definito "simpatico"? Sì, se si tratta del Gravastar Delta35, con un design ispirato ad un piccolo robottino. Oggi è disponibile su Amazon con un'esperienza di ricarica veloce grazie alla sua tecnologia GaN di terza generazione. Con due porte USB-C che supportano la ricarica simultanea di più dispositivi, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi iPhone, Android, iPad e Nintendo Switch, e viene fornito con varie opzioni di spine per un uso internazionale. Attivando un coupon in pagina, potete approfittare di uno sconto del 30%, rendendo questa offerta ancora più vantaggiosa abbassando il prezzo da 34,95€ a 24,46€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 30% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 31 maggio, salvo esaurimento.

Caricatore USB-C Gravastar Delta35, chi dovrebbe acquistarlo?

Il caricatore USB-C Gravastar Delta35 è consigliato per chi cerca una soluzione di ricarica versatile ed efficiente, adatta sia all'uso quotidiano che ai viaggi. Grazie alla sua tecnologia GaN di terza generazione, offre una ricarica rapida fino a 35W, rendendolo l'ideale per chi possiede dispositivi come iPhone (dalla versione 12 in su), iPad Air/Pro/Mini e anche dispositivi Android, auricolari e Nintendo Switch. Chi desidera ridurre i tempi di attesa per la ricarica troverà in questo prodotto un alleato affidabile, capace di ricaricare un iPhone 15 oltre il 53% in appena 30 minuti.

Inoltre, per i viaggiatori, il Gravastar Delta35 rappresenta un accessorio indispensabile. Grazie agli adattatori da viaggio per le prese USA, Regno Unito e UE inclusi, si adatta facilmente alle esigenze di alimentazione in diversi Paesi, eliminando la necessità di portare con sé svariati caricabatterie. L'impegno per la sicurezza è garantito dalle 8 protezioni integrate contro sovratensioni, sovracorrenti e cortocircuiti, assicurando una ricarica sicura e duratura.

Con un prezzo di 24,46€ (grazie al coupon), il caricatore USB-C Gravastar Delta35 rappresenta una soluzione ottimale per chi cerca una ricarica veloce e sicura, sia a casa che in viaggio. La sua compatibilità estesa e il design unico lo rendono un accessorio indispensabile per tutti i tipi di dispositivi elettronici. Vi consigliamo l'acquisto di questo caricatore non solo per le sue prestazioni tecniche avanzate, ma anche per il suo design innovativo e la facilità di utilizzo in qualsiasi parte del mondo.

Vedi offerta su Amazon