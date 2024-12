Silent Hill 2 per PS5 a 55€: la nebbia continua a fare paura!

Silent Hill 2, uno dei titoli più acclamati nella storia dei videogiochi horror, torna a vivere su PS5 con un restyling che promette di far rabbrividire anche i giocatori più coraggiosi. Se sei un fan dei survival horror o semplicemente ami le storie psicologiche intense, ecco perché non puoi lasciarti sfuggire questa perla al prezzo di 54,99€, con uno sconto del 21% sul costo originale di 69,99€.

La storia di Silent Hill 2 è una delle più profonde e disturbanti mai raccontate. Il protagonista, James Sunderland, riceve una misteriosa lettera dalla moglie defunta, Mary, che lo invita a incontrarla a Silent Hill, un luogo legato ai loro ricordi più felici. Tuttavia, ciò che attende James nella cittadina avvolta dalla nebbia non è affatto un tenero ricongiungimento. Incontra Maria, una donna che sembra essere la copia vivente di sua moglie, ma che porta con sé un'aura di mistero e inquietudine. Chi è davvero Maria? E quali segreti oscuri si celano nella mente di James e tra le strade della città?

La nuova versione di Silent Hill 2 sfrutta al massimo le potenzialità della PlayStation 5, offrendo:

Risoluzione 4K : vivi la nebbia, le ombre e i dettagli agghiaccianti della città come mai prima d’ora.

: vivi la nebbia, le ombre e i dettagli agghiaccianti della città come mai prima d’ora. Effetti sonori immersivi : grazie all’audio 3D della PS5, ogni scricchiolio, sussurro e passo diventa un’esperienza da pelle d’oca.

: grazie all’audio 3D della PS5, ogni scricchiolio, sussurro e passo diventa un’esperienza da pelle d’oca. Tempi di caricamento ridotti: la tecnologia SSD della PS5 ti immerge immediatamente nell’incubo senza interruzioni.

Non si tratta solo di un gioco, ma di un’esperienza che scava nelle profondità dell’animo umano, mescolando terrore, dolore e redenzione. Silent Hill 2 su PS5 è il perfetto connubio tra nostalgia e innovazione, un titolo che non può mancare nella tua collezione. Acquistalo ora e preparati a immergerti nella nebbia di Silent Hill come mai prima d’ora. L'incubo ti aspetta! Oggi lo trovate a 54,99€ invece di 69,99€, con uno sconto del 21%.