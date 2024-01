Alimentatore modulare Sharkoon a prezzo SHOCK su Amazon! (-20%)

Siete in cerca di un alimentatore modulare per il vostro PC? In tal caso, vi suggeriamo di prendere in considerazione questo Sharkoon WPM Gold Zero 650W. Questo alimentatore semi-modulare è perfetto per il vostro PC da gaming e oggi lo potete acquistare a soli €72,90, con un risparmio netto del 20%! Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo prodotto.

Alimentatore modulare PC Sharkoon, chi dovrebbe acquistarlo?

L'alimentatore semi-modulare di Sharkoon è l'ideale per tutti gli utenti più esigenti, che vogliono migliorare sensibilmente le prestazioni del proprio PC senza ricorrere ad un upgrade a livello hardware. Che siate gamer appassionati o che semplicemente utilizziate assiduamente il PC per motivi di lavoro, in ogni caso noterete la differenza utilizzando questo dispositivo.

Tra le caratteristiche vincenti di questo alimentatore, troviamo il fatto che può garantire un'efficienza energetica superiore al 90% con un carico del 50% e dell'87% ai carichi del 20% e del 100%. Inoltre, la moderna tecnologia dei convertitori risonanti LLC mantiene la tensione costante e minimizza rumore e calore. Infine, troviamo anche la funzione Zero RPM, che permette alla ventola di arrestarsi in condizioni di basso o medio carico, assicurando un funzionamento silenzioso.

Insomma, si tratta di un prodotto davvero ideale per chi vuole ottenere il meglio dal proprio set-up da gaming o da lavoro, ed attualmente potete farlo vostro a soli 72,90€, con un risparmio netto del 20% sul prezzo normale!

